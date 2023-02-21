陳宗彥資料誰外流？ 林思銘推測這四類人

國民黨團今（21）日召開記者會「吃案？洩密？ 陳宗彥案民進黨豈能隻手遮天」記者會，首席副書記長林思銘主持、副書記長鄭正鈐、立委李德維、王鴻薇出席。（立法院國民黨團提供）

2023/02/21 13:41

〔記者王千豪／台北報導〕前行政院發言人陳宗彥遭控性招待疑雲，意外牽扯到司法包庇縱放情事。對此，立法院國民黨團今（21）天召開記者會，質疑台南地檢署連傳喚陳宗彥都沒有，就將涉嫌瀆職和性招待案「查無不法」簽結，背後是否有黑手伸進司法？另外，首席副書記長林思銘推測，相關爆料資料有可能是承辦檢察官、法官，書記官或是律師外流。

林思銘表示，陳宗彥案涉及貪瀆，以及所衍生的吃案、洩密案，法務部應盡速調查真相，給國人一個交代，不是陳宗彥閃電請辭後結束，相關爆料者是如何取得留存於法院中的卷宗並影印卷內的判決書、檢察官簽呈、監聽譯文、LINE通訊截圖，交付給民眾黨立委及丟在時代力量黨團辦公室，暗黑斧鑿斑斑可見，用意之深不可言喻。

林思銘指出，依流出的卷內證據，時任台南市政府民政局長、新聞及國際關係處處長的陳宗彥接受業者請託，允諾處理並接受性招待等收受不正利益的行為，儼然有對價關係，而涉犯貪污罪，南檢立案偵辦後，竟是查無不法簽結，是否有吃案之嫌？層層疑雲已經嚴重打擊司法威信，重創司法皇后般的貞操，執政的民進黨還想一手遮掩嗎？

林思銘進一步分析指出，熟悉司法實務的人都知道，檢察官或法院的卷宗保存超過10年，躺在檔案室幾乎無人聞問，除非是因他案事實有必要調閱相關卷證加以釐清，否則律師、檢察官或法官鮮少會聲請調閱或依職權調閱。

林思銘說，卷證保留期限是依照「檢察機關文卷保存期限作業要點」第一點，及「法院保存文卷期限規程」第六條規定，除非是業經法院判決為死刑、無期徒刑之案件，其卷證應永久保存外，其餘案件卷證保存期限最長僅15年，而經法院判刑10年以內者，則卷證保存僅7年。「豆哥」（王孝瑋）的妨害風化罪，法定刑為5年以下有期徒刑，卷證之保存期限只有7年。

林思銘質疑，相關卷證已不在保存期限內，應已銷毀，如果未銷毀，請問為何會流出？爆料者能夠將10年前卷證內的監聽譯文、LINE通訊截圖，以及檢察簽呈交給在野立委，顯然具有政治目的。

林思銘推測，爆料者可能是承辦檢察官、法官，書記官或是律師，而這些相關人士為什麼10年後爆料陳宗彥，背後的政治動機為何？幕後黑手是誰？必須查明清楚。

國民黨團副書記長鄭正鈐表示，陳宗彥涉及貪瀆最後簽結，是否涉及包庇不法？有無清查相關金流？有無對價關係？甚至連傳喚陳宗彥都沒有，法務部始終說不清楚，為何案子就這樣不見了？法務部長蔡清祥必須向國人交代清楚。

國民黨立委李德維質疑，10年前的案子，現在遭揭露有包庇疑慮，高檢要再來重啟調查，會不會太晚了呢？如果沒有吃案卻要重查，難道是心虛？他呼籲法務部和南檢必須對國人交代清楚，國民黨團也會持續關注相關司法風紀問題。

國民黨立委王鴻薇認為，陳宗彥案涉及到司法體系是否吃案的問題，茲事體大，法務部立刻公布當年結案報告，讓國人看看當年在未傳訊陳宗彥之下，如何認定查無不法？法務部絕對不能就這樣唬弄過去，必須揪出幕後主使者，揪出吃案的黑手。

國民黨團提出三項要求：一、重啟偵查本案貪污之部分。二、就何人將通訊監察譯文、簽呈，以及LINE截圖流出，涉犯洩密罪部分，請法務部務必盡速於2週內徹查清楚，並向立法院提出專案報告。三、呼籲監察院不要再睡，對於本件動搖國本的爆料洩密案，及檢察官是否吃案，應馬上立案調查，以維護官箴及司法的貞操。

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