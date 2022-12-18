新婚妻感謝大家關注 吳怡農：有機會與大家認識

台北市選舉委員會日前公告台北市第三選區立委補選候選人的財產申報資料，也讓民進黨候選人吳怡農新婚妻子意外曝光。（本報合成）

2022/12/18 10:59

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市選舉委員會日前公告台北市第三選區立委補選候選人的財產申報資料，也讓民進黨候選人吳怡農新婚妻子意外曝光，引來外界討論。吳今表示，太太有請他代向社會謝謝關注，但一切來得有點快、沒預期受到這麼大關注，有機會一定跟大家認識。至於競選是否會打出夫人牌拉票，吳則說會尊重太太看法。

吳怡農今天上午前往濱江市場掃街，聯訪時被媒體問起，對手王鴻薇找立委議員站台，相較下吳多是一個人掃街，是否會規畫當地議員、甚至是副總統賴清德站台。吳表示，當然有，從里長到議員、黨內最高層，都希望大家能給予支持，地方宣講活動都是議員主持，而更高層的黨內前輩都是正副元首，行程較繁忙，會盡量協調。

對於立委高嘉瑜形容吳怡農這次選舉是在一個人的武林中修練，吳感謝高的支持與鼓勵，補選短短幾個禮拜有非常大挑戰，要爭取到選民支持，而對手已經選舉超過1年，他從提名第一天就在追趕，希望1月8日有好成績，不管高嘉瑜或其他夥伴，都在安排相關行程，希望大家給予最大鼓勵。

吳怡農強調，他的選舉策略非常清楚，第一天就承諾會堅持正面乾淨選舉，選舉主張與未來問政主軸會集中在國家安全、提升競爭力，他一直堅持，無論對手謾罵抹黑，這件事都沒有改變。

對於遭王鴻薇質疑是「小英男孩」，吳怡農表示，所有的標籤、口水都無太大意義，重要的是透過選舉與選民頭家報告立場、主張與政見，他至今未聽到對手除了罵人以外，有任何具體政見，但他還是會堅持一場正面選舉。

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