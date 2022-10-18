黃義交猝逝！儒雅身影留人間 「寶寶事件」爭議大

黃義交。（資料照，記者蘇孟娟攝）

2022/10/18 00:11

〔即時新聞／綜合報導〕69歲前立委黃義交今天（17日）傍晚在台北市內湖區住處社區大樓墜樓，緊急送醫仍告不治。隨著猝逝消息傳開，除了他昔日幽默風趣、風流倜儻又溫文儒雅的身影之外，轟動一時的「寶寶事件」也再度回到人們記憶中。

黃義交曾任台灣省政府新聞處長、發言人，1998年以無黨籍身分參選第4屆台中市立法委員，開啟從政之路。2000年加入了新創立的親民黨，更被視為親民黨主席宋楚瑜的親信戰將之一，不僅4連任立委，還曾任親民黨立法院黨團幹事長等要職。直至2012年，黃義交敗給民進黨行政院新聞局前局長林佳龍，連任失利。

「寶寶事件」波及周玉蔻、何麗玲、黃光芹

黃義交外型帥氣，生前因此有不少「撩妹」傳聞，最讓人印象深刻的緋聞，就是爆出與資深媒體人周玉蔻、名媛何麗玲的三角戀，成為了著名的「寶寶事件」（黃義交對所有女友都暱稱「寶寶」）。當時周玉蔻曾在廣播節目中透露，黃義交為了政治前途，還要求懷了孕的周玉蔻墮胎。

周玉蔻1998年在揭發她與黃義交的不倫戀時，爆料她與何麗玲2人發現黃同時劈腿之後決定聯手，周玉蔻躲進衣櫃偷聽2人對話。當時何麗玲問「你和周玉蔻到底是什麼關係」？黃義交竟回「那個沙皮狗啊」！聽到這裡，周玉蔻忍不住衝出衣櫃，雙方爆發了激烈口角。周玉蔻揭發此事後，黃義交即遭到省主席宋楚瑜的降級處分。周玉蔻在兩性專家黃越綏陪同下舉行記者會為介入他人家庭公開道歉。

這段三角關係，最後是周玉蔻黯然退出，黃義交留在何麗玲身邊，直到2003年，何麗玲對外證實了2人已分手。

除了周玉蔻、何麗玲，媒體人黃光芹也被爆出曾是黃義交的「寶寶們」之一，不過事隔多年，黃光芹談起「寶寶事件」的往事毫不避諱，她坦然的說：「心裡沒疙瘩」。

玉樹臨風 史瓦濟蘭公主也「煞到」

「寶寶事件」發生後，當時被牽扯的當事人不約而同各自出書，周玉蔻的《事關政治：性與謊言的故事》，黃光芹則出了一本《黃義交愛情故事》。

除了國內三姝之外，還有友邦史瓦濟蘭（現為史瓦帝尼王國）國王的妹妹在2012年來訪時，由時任立法院長的王金平設宴款待，當時就傳出史瓦濟蘭公主「煞到」作陪的黃義交，即使事隔多年，公主被問到此事時仍不諱言稱讚他「非常帥」，可見黃義交受到女性歡迎的程度。

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