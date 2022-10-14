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    幾米系列集郵商品10/20發行 還有台灣古蹟郵票

    中華郵政10月20日發行幾米系列集郵商品。（中華郵政公司提供）

    中華郵政10月20日發行幾米系列集郵商品。（中華郵政公司提供）

    2022/10/14 17:20

    〔記者鄭瑋奇／台北報導〕中華郵政公司以國際知名繪本作家幾米所繪的「感恩郵票小全張─向防疫人員致敬」為主軸，發想多項「幸福郵你」幾米系列集郵商品，10月20日發行，當天也同步發行以專賣局、原臺南水道、鄞山寺及鳳山縣舊城為主題的台灣古蹟郵票（111年版）。

    為增添集郵商品豐富性，中華郵政公司10月20日發售 「幸福郵你」幾米系列等8款集郵商品，包含選用小黃花插畫的幸福郵你絲巾及幸福郵你提袋（花朵款）、採用幾米繪本「等待一封信」插畫的斜背郵差包、使用感恩郵票小全張─向防疫人員致敬的帆布書包（感恩款）及提袋（感恩款），另有限量版T形袋托特包的幸福郵你提袋（限量款），以及選用幾米繪本的花朵與小女孩插畫的吸水杯墊等。

    台灣古蹟郵票（111年版）主要是介紹台灣珍貴文化建築，中華郵政公司說，郵票以專賣局、原臺南水道、鄞山寺及鳳山縣舊城為主題。專賣局（面值8元）座落在台北市中正區，建築初建於1913年、1923年竣工。外觀仿英國維多利亞時期紅磚造風格，中央塔樓華麗壯觀，現為台灣菸酒股份有限公司企業總部。

    原台南水道（面值8元）位於台南市山上區，1912年興建、1922年竣工，「水道」即現稱的自來水，淨水池外觀為天然石材與仿石塊兩種組合而成灰色建物，形制固若碉堡，見證衛生工程現代化的發展歷史。

    鄞山寺（面值8元）座落在新北市淡水區，創建1822年，佐證汀州人來台開墾歷史，建築外觀保存完好，為全台僅有的閩西汀州形式廟宇。

    鳳山縣舊城（面值8元）位於高雄市左營區，1722年首次興築土城，石城竣工於1826年，範圍包含東門、南門、北門、城牆、護城濠及北門外的鎮福社、拱辰井等，是台灣第一座石造城牆。

    中華郵政公司說，配合郵票發行，特印製首日封、貼票卡、護票卡、活頁集郵卡及原圖明信片各1批，提前於10月18日發售；另製作預銷首日戳低值封、 套票封及預銷原圖明信片（中文癸戳），於郵票發行當日供售。

    中華郵政10月20日發行台灣古蹟郵票。（中華郵政公司提供）

    中華郵政10月20日發行台灣古蹟郵票。（中華郵政公司提供）

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