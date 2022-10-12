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    母毒殺2歲幼女 判11年10月

    陳女二審被判11年10月。（資料照）

    陳女二審被判11年10月。（資料照）

    2022/10/12 10:35

    〔記者吳政峰／台北報導〕35歲陳姓女子（在押）與張姓男子生下一女，2019年雙方感情失和，興訟爭奪女兒的監護權，家事法官採「幼兒從母」原則判陳女獲勝，沒想到陳女精神狀況不佳，2021年間竟把安眠藥摻入果醬內，餵食年僅2歲的女兒，接著尋短，女童不幸身亡，陳女送醫撿回一命，一審士林地院依殺人罪判她12年徒刑，二審高等法院12日改判11年10月。

    高院12日維持陳女的成年人故意對兒童犯殺人罪名，但刑期從12年稍微打折降至11年10月，改判詳細理由稍後公布。

    陳女與張男未婚生女，而後感情失和，陳女2019年間與一名女子交往並登記結婚，惟仍希望保有女兒的監護權，雙方打官司上法庭爭女兒，家事法官採「幼兒從母」原則，把監護權判給陳女。

    未料陳女精神狀況不佳，2021年4月11日，竟把平日看診所領取的安眠、焦慮等藥物摻入自製的草莓果醬內，餵食年僅2歲的女兒，接著自己也企圖尋短，與女兒同歸於盡。

    直到陳女的配偶返家，赫見母女倆已失去意識，才趕緊呼救119，惟女童已失去生命跡象，不幸死亡；陳女經過搶救則撿回一命，被依殺人罪移送法辦。

    一審士院指出，陳女不願留下女兒獨活，將摻有藥物的果醬餵食女兒，希望女兒睡著後一方面不會醒來，另一方面也不會感到痛苦；此外，她替女兒換穿親子裝，盼共赴黃泉，顯見確實想殺害女兒。

    士院指出，陳女無視還有前夫等人可以照顧女兒，隨意決定女兒的生死，剝奪人生正要起步且無自殺決意的年輕生命，導致女兒無法展開屬於自己的璀璨人生；惟考量陳女生長背景並不順遂，自己也有尋死念頭，與一般為情、為財或單純因仇恨而殺人的犯行有別，依殺人罪判刑12年。二審高院12日撤銷改判11年10月。

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