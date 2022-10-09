北市138家防疫旅館10/20退場 補助每房2千元回歸常態經營

台灣邊境開放在即，台北市138家防疫旅館將於10月20日全面退場。（台北市政府提供）

2022/10/09 15:18

〔記者鄭名翔／台北報導〕台灣邊境開放在即，台北市138家防疫旅館將陸續退場或轉型，議員徐巧芯接獲業者陳情，稱配套政策未明，轉為一般旅館也非1、2日即可完成，盼勿因解封就被「無情踢開」；對此，台北市觀傳局表示，北市防疫旅館將於10月20日全數功成身退、回歸一般市場，為感謝業者配合防疫並協助早日回歸常態經營，觀傳局加碼補助每房2000元的清消、整備費用。

中央流行疫情指揮中心宣佈，自10月13日起實施邊境鬆綁，未來入境者採自主防疫、免隔離的「0+7」政策；隨邊境解封後，過去支持防疫2年多的防疫旅館也將陸續退場，或轉型為加強版防疫旅館，提供確診的外國旅客、境外學生、移工等使用。

徐巧芯表示，近來有業者陳情，因相關配套措施尚未出爐，且從防疫旅館轉型為一般旅館也非1、2日即可完成，大嘆過去為全國防疫犧牲奉獻，盼勿因解封就被「無情踢開」。

徐巧芯認為，台北市政府應評估邊境新政策是否有窒礙難行之處，且新北市政府因正中央政策，准予防疫旅館業者於退場前10天予以申請即可，北市卻要求提早1個月申請，要求北市府應針對退場期限與業者加強溝通、避免爭議；此外，也應盤點並協助有意願轉型為加強型防疫旅館業者，若無則積極協助退場，避免徒增民怨。

北市觀傳局表示，北市所有防疫旅館將於10月20日全數功成身退，依照退場作業完成消毒程序後，回歸一般市場，而為感謝各防疫旅館並為協助早日回歸常態經營，將再加碼補助業者每房2000元清消、整備費用；另外，目前尚無旅館有意願加強加強版防疫專責旅館，後續若有業者願投入，觀傳局將協同衛生局、警察局、建管處、環保局及聯合醫院等各單位協助輔導轉型。

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