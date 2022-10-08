用足球與世界交朋友！台灣國際友誼賽雙十連假熱血開踢

台灣國際友誼足球賽（World Cup Taiwan 2022）8、9日熱血開踢。（台灣數位外交協會提供）

2022/10/08 19:30

〔記者楊丞彧／台北報導〕國慶日前夕，12國大使與使館代表、教育部體育署、外交部、新北市政府、大願基金會等各協力單位與球員共數百人，8日齊聚輔大足球場，參與由台灣數位外交協會、黃賀南（Fernando Ramos）與台灣足球發展協會共同主辦的「台灣國際友誼足球賽（World Cup Taiwan 2022）」。今年有來自12國18支男、女子隊伍，以兩天精彩賽事競逐冠軍殊榮。

8日開幕典禮由13名來自宏都拉斯的軍校生，舉著會旗與各國旗幟開場，呼應了今年的大會主題「One sport, one world」，希望能夠透國足球這項世界人口最多的活動，向世界展現台灣。

台灣數位外交協會理事長郭家佑說，3年前接手這個球賽的時候，團隊只有6個人，而這6個人迄今都還在團隊裡，她要特別感謝這幾位夥伴一起堅持了3年。她也感謝把這場球賽帶給大家的黃賀南與Tracy，因為有了他們，台灣社會和過往3年來數千名的外籍球員與參與者有了更多交集。協會堅持且持續的投入，希望為台灣在國際上創造一個真實、可以被傳播的故事，更用足球、數位的力量，為台灣結交更多的朋友。

球賽主辦人黃賀南（Fernando Ramos）感傷地說，遺憾在賽前練習中受了傷，無法親自參加賽事，但他致詞時說，活動已經擴大舉辦3年，「這場活動可以向世界展示，台灣人和外國人攜手合作所能創造的無限可能。」

輪值主辦國海地的駐台大使潘恩（Roudy Stanley Penn）不只親自出席，還帶著妻子與兒女共襄盛舉。他指出，運動向我們傳達了各種價值，幫助我們管控衝突、預防暴力、促進包容的社會，以及最重要的，認可他人的努力。期待賽事在競技之餘，也能讓更多人體會足球的樂趣，也祝福所有球隊贏得有尊嚴，輸得也光榮。

今年特別的是，增加了阿拉伯國家的參與，讓本年度的賽事更顯多元。阿拉伯在台商務協會組成了聯隊參加開幕表演賽，協會會長韓威爾（Wael Hamouie）對首次參賽表達歡欣之意，希望大家知道在台阿拉伯僑民與台灣人「同樣生活在這座我稱之為家的美麗台灣島上」，也歡迎現場觀眾透過攤位美食，了解阿拉伯的文化。

台灣國際友誼足球賽8、9兩日在輔大運動場開踢，現場也有21國的美食攤位與各種表演，購票入場。另台灣數位外交協會的臉書粉專與YouTube全程雙語直播，9日四強賽也會在博斯運動轉播。

台灣國際友誼足球賽（World Cup Taiwan 2022）8、9日熱血開踢。（台灣數位外交協會提供）

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