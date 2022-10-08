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    首頁　>　臺北市

    柯文哲宣布加碼私幼補助 未編預算被轟「為選舉發空紅包袋」

    北市長柯文哲本月3日宣布私立幼兒園每生學費每學期最高補貼2萬5880元，等同每月補助金額增加1倍。幼稚園示意圖（資料照）

    北市長柯文哲本月3日宣布私立幼兒園每生學費每學期最高補貼2萬5880元，等同每月補助金額增加1倍。幼稚園示意圖（資料照）

    2022/10/08 17:10

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲本月3日宣布私立幼兒園每生學費每學期最高補貼2萬5880元，等同每月補助金額增加1倍，將從111學年度第二學期開始實施；台北市議員吳沛憶卻發現柯竟沒編預算，台北市教育局則說要「明年度」再送追加預算，加碼私幼補助是空紅包袋，她痛批柯先幫無黨籍台北市長黃珊珊背書，明年有沒有辦法發就給下任市長煩惱。

    台北市教育局表示，北市府年度預算編列需於每年2、3月規劃，並於7月完成，北市112年度原已編有2-4歲幼兒就學費用支應於私幼學費補助，但轉型為新政策後，預算恐有不足，將循預算追加程序辦理。

    教育局表示，由於近來在疫情與物價通膨雙重衝擊下，不斷收到來自私幼園所、家長、幼教相關協會等多元管道的聲音，期盼台北市在公共化過程中不要忽略私幼的需求，也有議員倡議，並提出質詢傳達私幼學費補助提高的訴求，才會提出私幼補助轉型方案，以階段性方式減輕家長及幼兒園的經濟及育兒負擔。

    柯文哲本月3日宣布，原有的幼兒學費補助方案轉型為「您我寶貝你」私立幼兒園學費差額補貼方案，將原每學期補貼2至4歲私立幼兒園每生1萬3660元學費，提高至每學期補貼2萬5880元，家長每月可減少2037元支出負擔，將有效減輕家長負擔，但仍會設排富規定。

    吳沛憶指出，柯文哲過去8年不做，故意選在黃珊珊政見發表後宣布，形同用每年2.4億為黃珊珊的選舉背書，但她發現這筆錢根本「不在」市府送來的年度預算裡，柯文哲又破壞了一向標榜的財政紀律。

    吳沛憶說明，年度預算的概念是讓政府評估每年的經濟情況、物價、需求後，用超過半年的時間編列，送給台北市議會審議，但台北市教育預算才在委員會審過，根本沒有這筆，詢問台北市教育局沒有這筆預算，政策如何實施，教育局說法是「明年度」再送追加預算，等同由下任的市長編預算送進議會。

    「哇，直接甩鍋」吳沛憶無奈表示，柯文哲還壓了明年2月的期限，等於新任市長上任2個月內要編好預算，送給議會審查通過，開始執行，但這根本挖坑給人跳，趕不上明年2月，柯文哲多半還會補一刀說是新任能力不好。

    吳沛憶痛批：「舞台我要，事情你做，紅包我發，錢你補足，卸任前2個月破壞財政紀律，為選舉發空紅包袋，真是不得了的Big Boss。」

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