研發幹細胞北醫大教授私自「專利換股票」獲利28億案外案 4律師涉洩密被約談

華華大有國際股份有限公司監察人高禎祥，今年6月被北檢約談後諭令100萬元交保。（資料照）

2022/08/02 15:12

〔記者錢利忠／台北報導〕曾任中國四川省政府省長顧問的律師劉振瑋，以及曾代表藝人大S前夫汪小菲代發表離婚聲明的律師呂月瑛，以及黃姓等同一家事務所律師，涉嫌洩漏其它地檢署偵辦中的聲押案卷等不得外洩的偵查中資訊，給台北地檢署偵辦中案件的被告高禎祥，調查局台北市調查處今兵分6路搜索，依刑法洩密罪被告身分約談劉男等4名律師，另傳喚高男作證，稍晚將移送北檢複訊。

全案起源於台北醫學大學生物化學暨細胞分子生物學科教授黃彥華、兼任台灣大學醫學院藥理學科暨研究所所長及台灣細胞醫療協會理事長的黃彥華丈夫林泰元，被控私自將北醫大及台大的幹細胞應用研發成果申請兩項專利，靠技術移轉換取市值約28億元股份一案。

北檢於今年6月搜索黃彥華夫婦、高禎祥等3名被告時，發現高禎祥持有4名律師所交付其它地檢署偵查中的羈押案卷資料，因此發動搜索及約談。

檢調調查，2011年至2012年間，黃彥華及林泰元涉嫌違背北醫大及台大的委託任務，明知北醫大及台大分別持有15%及85%關於外泌體（exosomes）等幹細胞應用相關的研發成果，兩人卻將其基於職務所研發出2項有關幹細胞應用的「幹細胞分解黏著萃取技術」、「幹細胞生物製劑」成果，私自拿去申請專利；其中，黃女將分解黏著萃取技術拿去申請「Ｉ」專利、林男則將生物製劑技術申請「Ｍ」專利。

林泰元涉嫌將「Ｉ」移轉給華華大有國際公司負責人朱寶麒（約談未到案），黃女則將專利授權移轉給朱寶麒旗下公司，兩人利用這2項專利換取入股該公司1400萬股，該公司則向美國申請專利及商業化，換算2人持股市值約達28億元，涉侵害北醫大及台大的利益；當時身為華華大有國際公司監察人的高禎祥被約談後，被諭令100萬元交保。

檢調查出，朱寶麒另涉嫌以慕求科技公司名義與數間生技公司合作，生產膠囊類保健食品，後來卻因朱寶麒所提供的原料純度太低，未達到生技公司的要求，而使生技公司面臨損失，朱寶麒另被生技公司提告，事後高禎祥從劉男等4名律師取得該案被告的羈押案卷影本等偵查中資料，高男被北檢搜索後，檢方因而發現相關偵查中的資料，遭4名有權閱卷的律師外洩，因此發動約談。

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