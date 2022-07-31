陳明通稱林智堅、余正煌「沒有誰抄誰」 余律師：考慮司法訴訟解決

民進黨桃園市長參選人林智堅近日捲入碩士論文抄襲風波。（資料照，本報合成）

2022/07/31 14:26

〔記者錢利忠／台北報導〕民進黨桃園市長參選人林智堅被控碩士論文涉嫌抄襲同校研究所畢業的余正煌碩論，身兼林的指導教授、余的碩論口試委員的國安局長陳明通，今聲明指是他修正林智堅的論文後，再交給余正煌參考；但2人的論文問題意識、研究對象及結論都不同，沒有誰抄襲誰的問題。對此，余正煌今委任律師張祐齊表示：「不發正式聲明，但會考慮以司法訴訟方式解決雙方紛爭，避免陷入無窮爭議」。

陳明通今天聲明指出，雖然余正煌的畢業時間早於林智堅，但事實是，先有屬於林智堅2014年選舉的民調資料和論文寫作，才有余正煌的論文寫作；2人都是依照陳明通的實質指導，使用同樣方法論的實證研究法，相同的問卷、同一民調資料，進行不同問題意識、不同研究對象的論文寫作，因此，必然會有部分雷同之處，尤其是在研究設計部分，都必須說明研究架構、研究假設、概念界定、操作性定義與測量方法等等內容，因為講同樣的東西，再怎麼形容差異性都不會太大，有些還是陳明通要求一致，如「操作性定義」。

針對外界質疑說明文字雷同一事，陳明通解釋，「是因為本人先修正林智堅的論文相關部分後，再交給剛換論文題目，而且修業年限只剩一學期的余正煌做參考」，但余不清楚這些文字來源屬於林智堅，認為是陳的修改建議逕予以使用，但余也非常用心，增添不少這方面討論的相關文獻，因此，他一再強調，林智堅與余正煌都沒有抄襲的動機，實際上，也沒有誰抄襲誰的問題。

陳明通強調，社會一直爭吵論文的「抄襲」問題，而不著眼於2篇論文各自的貢獻，個人覺得實在沒有意義，2人論文的問題意識不同、研究對象不同、結論也不同，且各自有其研究發現與價值，這才是重點。

余正煌的委任律師曾威凱日前指出，林、余2人的論文，有2段關鍵段落文字完全雷同，即使同一個指導教授，也不會寫出一樣的文字，因此合理推論是一個人抄另一個人，余在該段論文最後有註明引用另2位作者的研究內容，但林的論文卻沒引注出處。曾威凱質疑，林智堅這2段文字若是別的學者的研究成果，他沒做引注，剛入學的研究生都知道這算抄襲，林的論文「即使不是抄余正煌，也是抄襲別的學者」；是否有抄襲由林自行解釋，但余的論文很明確證明不是抄襲林的。

針對曾威凱日前的指控，林智堅競選辦公室發言人黃韋鈞曾回應，林智堅從頭到尾都在為自己的清白辯護，說明自己的論文為原創，從未指控任何人抄襲。

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