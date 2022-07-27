國民法官腳步近了 台北地院專用法庭揭牌

台北地院國民法官法庭揭牌，北院兩位美女法官歐陽儀（左）、趙書郁（右）到場觀禮留下倩影。（記者張文川攝）

2022/07/27 16:00

〔記者張文川／台北報導〕國民法官新制即將在明年1月正式上路，各地方法院正緊鑼密鼓準備組建國民法庭專庭，台北地方法院今進行國民法庭揭牌儀式，將於位台北市長沙街婦聯會舊址內、現為北院寶慶院區的孺慕堂，闢建2間國民法官專庭，今天揭牌啟用，北院院長黃國忠表示將做好準備，無縫接軌國民法官新制度，司法院副秘書長周占春說，國民法官制度最重要的精神是促進國民了解、信賴司法，審檢辯與國民都面臨挑戰，希望能順利實施。

北院院長黃國忠說，北院現有法庭數量已不足以因應新制，構思建構新的法庭，在司法院、高等法院鼎力支持經費之下，把原本在寶慶院區的行政科室遷移到貴陽街等地，孺慕堂原址一、二樓改建為兩間國民法官法庭，並設有指認觀察室、評議庭、國民法官、律師、檢察官各自的休息室，透過之前兩輪次的模擬國民法庭和全新的國民法庭，在明年做到新制無縫接軌，重新建構人民對司法的信任。

司法院副秘書長周占春表示，國民法官法新制雖是明年元月才施行，但有很多前置準備工作須先完成，包括國民法庭完工，且法條部分附帶條文從今年9月1日起就開始動起來，各地方法院就應與地方政府聯繫，開始準備備選國民法官的名冊，光是法庭工程即相當繁複，北院花費不少時間和精力處理；訴訟制度變革不止挑戰法院，也挑戰檢察官、辯護人和國民，新制最重要的目的是要促進國民更了解、信賴司法，希望能順利實施。

最高檢察署主任檢察官呂文忠（前調查局長）指出，因應國民法官新制，台北地檢署已成立國民法庭工作小組，動員10位主任檢察官、3位檢察官、2位檢察事務官，做好準備隨時配合新制度上陣。

呂文忠提到，他和在場的黃國忠、周占春、陳彥希，都是司法官訓練所24期的同期同學，一起在各自領域參與過多次司法變革，他也曾在2000年於士林地檢署全程參與試辦「公訴組」，深知推行新制度時，人員的教育訓練非常重要，感謝北院提供新環境，希望院、檢、辯能在新環境中順利運行新制度。

全國律師聯合會理事長陳彥希說，很榮幸代表律師界見證這偉大的時刻，國民法官法是刑事訴訟法實施以來，最重要的一部特別法，其最重要的精神就是讓民意進入司法，在民主法治制度上是非常重大的進步，重要性僅次於中世紀從「神的審判」進步到「人的審判」，國民法官制讓人民走入司法審判，是很重要的里程碑，全律會也配合司法院舉辦律師進修課程，法扶基金會也合作於下月起在北中南各地，推出帶狀的進階進修課程。

台北地院國民法官法庭，今天舉行揭牌啟用儀式。（記者張文川攝）

台北地院國民法官法庭，今天舉行揭牌啟用儀式。（記者張文川攝）

台北地院國民法官法庭，今天舉行揭牌啟用儀式，前調查局長、現任最高檢主任檢察官呂文忠透露將卸任離開。（記者張文川攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法