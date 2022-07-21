首件台、日同志在台爭結婚登記 法院准了

同志台灣阿樹（中）、日本有吉英三郎（右）在台爭結婚登記，北高行今判准。（資料照，伴侶盟提供）

2022/07/21 10:33

〔記者溫于德／台北報導〕台北高等行政法院審理第一起台、日同志在台爭婚姻登記案，今日上午判准，命台北市大安區戶政事務所應准許登記結婚；可上訴。判決理由尚未公布。

台灣阿樹、日本有吉英三郎過去曾赴政事務所登記結婚被拒，透過台灣伴侶權益推動聯盟創會理事長許秀雯律師提告，請求北高行命戶政事務所准許兩人登記。

阿樹先前曾在開庭後表示，這段日子以來，聽到反對跨國同婚理由，包括如果台灣保障其婚姻，日本卻未保障，若兩人未來感情生變或發生意外，對阿樹來說會不公平。

但阿樹認為這種說法非常荒謬，不符合兩人實際狀況，實際上，兩人感情穩定，也獲得雙方家長祝福，並選擇定居台灣，因此，讓兩人結婚才是保障雙方的做法。

有吉也說，北高行選在今年5月24日開庭，意義重大，因為當日是台灣同婚專法施行3週年的日子，而3年前的今天，有500多對等候多時的同性伴侶登記結婚，如今已超過7000對同志配偶登記完成並公開舉行婚姻；有吉說，自己本該是其中一對，卻因法律缺憾，導致他們至今無法結婚，必須在法院度過。

律師許秀雯表示，在現行法律下，已有多對跨國同志透過伴侶盟的協助，在北高行拿下勝訴判決，且審理本案的法官開庭時更直接詢問戶政事務所「具體的修法進度」，答案是目前毫無任何實質修法進度；許直言，政府不該繼續讓人民奔波法院，應立刻全面保障人民的平等權及結婚自由。

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