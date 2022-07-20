比北極星亮！「蒭藁增二」7月下旬達極亮 午夜東方可見

「蒭藁增二」星星持續增亮，亮度接近與北極星同亮的天囷一。（北市天文館提供）

2022/07/20 14:22

〔記者蔡亞樺／台北報導〕最近夜空一顆不起眼的暗星悄悄變亮，台北市天文科學教育館今指出，位在鯨魚座的「蒭藁（音同除稿）增二」星星，英文名為Mira，意指是一顆不可思議的奇異之星，正在持續增亮，預測7月下旬達到極亮，比北極星還亮，持續到8月上旬，民眾不妨在這陣子的午夜後東方天空抬頭尋找，肉眼就能看見。

天文館表示，「蒭藁增二」距離地球約299光年，質量約為太陽的1.18倍，其半徑在太陽的332至402倍間來回收縮膨脹，從膨脹最慢轉為收縮最快的期間，亮度達到最高。目前已經發現數千顆類似的星星，「蒭藁增二」是最早被發現，也是最亮的一顆，天文學家將這類變星統稱為「蒭藁型變星」或「米拉變星」（Mira variable）。

天文館指出，「蒭藁增二」在332天的週期裡，可以從根本無法看見的10等星增亮約1600倍，變成比北極星（2.3星等）還亮的2等星，擠進六千顆肉眼可見星星的前50名。「蒭藁增二」每年變化不一樣，去年在白天變亮因此無法觀測，今年變亮時期落在夜晚，肉眼就能看到。

天文館進一步指出，從最近的觀測紀錄來看，「蒭藁增二」持續明顯增亮，將在7月中下旬達到極亮，最近明亮的火星（0.3）星等就在其附近，更加方便尋找，民眾只要循著紅色的火星向下約10度，就是手伸直時一個拳頭的寬度，找到另一顆與北極星同亮的亮星「天囷一」，再轉向垂直方向的同等距離處即可看到「蒭藁增二」。

「蒭藁增二」星星平時比周圍星星暗得多。（北市天文館提供）

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