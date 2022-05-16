北市信義區疑現二戰戰俘墓碑 北市府挨批草率處理

北市信義區福德街邊坡疑似二戰期間外國戰俘墓碑。（文化局提供）

2022/05/16 17:01

〔記者郭安家／台北報導〕位於台北市信義區福德街的邊坡，有一處疑似二戰期間外國戰俘墓碑群，墓碑刻上十字架、1945年，民眾發現後提報台北市文化資產審議委員會審查，但文資會今天認為戰俘已遷葬、沒有殘骸，不指定古蹟或歷史建物，僅建議提報古物審查；引發文史工作者痛批北市府、文資會沒調查墓碑上「1759」戰俘編號，就要結案，有夠草率！

北市工務局在福德街137巷8弄至89巷興建道路，準備對邊坡墳墓遷葬，民眾發現有二戰末期的外國人戰俘墓碑，墓碑一度不翼而飛，所幸後來有尋回，由文化局函請工務局依文資法提報文資會評估文資價值。

文資審查小組本月4月到場會勘，認為該區外國戰俘墓皆已遷葬，只有1個墓碑可清楚看到紀錄，不符合文化資產中古蹟、歷史建築或紀念建築保存方式；還請提報者備妥完整歷史資訊，另提文獻會文物審議，請文獻會先調查墓碑歷史背景，釐清墓碑在二戰外國戰俘遷葬過程中的紀念性意義。

但發現墓卑的民眾認為，即使沒有文資價值也應該保留下來，希望能夠立在原址展示。

文史工作者蕭文杰說，現場原有5個墓碑，現在剩3個，墓碑是水泥製，戰期間水泥為重要物資，過去很多木製墓碑都腐爛掉，但日本戰敗後才死亡的英國士兵，從戰俘變戰勝國的陣亡將士，使用水泥製墓碑，實為罕見；但文資價值僅以官方角度去看，沒有用庶民精神，就看不到文化資產價值。

蕭文杰批評，以遷葬為由不具文資價值，相當荒謬，許多提案指定文資當下已沒有遺骸，所以應該要看地上物，例如中正紀念堂也沒有遺骸，很多故居也沒人住，「難道要廢掉蔣渭水墓的文資價值。」

他也質疑，北市府未對墓碑上戰俘編號1759做調查、評估，實在是有夠過份、草率，若墓碑不具文資價值，古物委員怎麼審得下去。

北市信義區福德街邊坡疑似二戰期間外國戰俘墓碑。（文化局提供）

北市信義區福德街邊坡疑似二戰期間外國戰俘墓碑。（文化局提供）

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