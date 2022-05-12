國民黨：林靜儀無視確診者無法及時給藥 有愧醫師天職

國民黨主張應優化取得口服藥流程並適度放寬指引，讓符合資格的確診民眾能在治療黃金時間內取得藥物。圖為輝瑞治療武漢肺炎的抗病毒藥物Paxlovid。（路透檔案照）

2022/05/12 18:07

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今日上午召開記者會質疑政府新冠藥物配發速度過慢，遭民進黨發言人、立委林靜儀指責為造成醫師防疫困擾，國民黨下午回應表示，目前每千位確診病患中，不到6人能獲得藥物，配發比例低到離譜，這是政府該面對與改善的事實，出身醫師的林靜儀卻無視眾多確診民眾無法及時獲得治療藥物的痛苦，實在有愧醫師天職。

國民黨並強調，確診民眾要取得治療藥物困難重重，案例比比皆是，早已見諸媒體報導，只有民進黨裝瞎、視而不見，國民黨主張應優化取得口服藥流程並適度放寬指引，讓符合資格的確診民眾能在治療黃金時間內取得藥物。

國民黨指出，有學者估計從4月至今，已有38名輕症者直接轉重症，建議應調整醫療量能，避免患者錯過黃金治療期，還有多位醫療界專家以及具醫師背景的地方首長都主張放寬用藥限制，依照林靜儀的邏輯，這些相同的主張，難道都是在找基層醫師麻煩？

國民黨強調，民進黨不願意面對藥物發放過慢的民怨，竟然反過頭來指責在野黨合理的監督，林靜儀身為具醫療背景的民進黨發言人，發言刻意扭曲誤導，該黨予以強烈譴責。

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