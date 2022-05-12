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    首頁　>　臺北市

    李秉穎估疫情高峰落在6月初 柯文哲：只看雙北「我是對的」

    台北市長柯文哲到聯合醫院忠孝院區視察視訊診療流程，適逢護師節，也贈禮給第一線辛苦護理師們，感謝她們辛勞抗疫。 （台北市政府提供）

    台北市長柯文哲到聯合醫院忠孝院區視察視訊診療流程，適逢護師節，也贈禮給第一線辛苦護理師們，感謝她們辛勞抗疫。 （台北市政府提供）

    2022/05/12 17:17

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台大兒童醫院主治醫師李秉穎評估疫情高峰將落在6月初，與台北市長柯文哲日前預言洪峰在5月16到23日抵達有落差。對此，柯文哲今天（12日）解釋，中南部疫情發展約比雙北晚兩週，而台北市民素質高，近期降低活動使得疫情高峰往23日延後，確診上升速度也有趨緩，若從全台灣疫情趨勢判斷，李秉穎說法正確，若只看雙北「我是對的」。

    今天是3類對象「快篩陽性即確診」上線首日，台北市長柯文哲到聯合醫院忠孝院區視察視訊診療流程，今天也是護師節，他贈禮給第一線辛苦護理師們，再三感謝抗疫辛勞。

    對於疫情高峰期，柯文哲指出，台灣雖是一日生活圈，但從各縣市確診案例數判斷，台中、台南、高雄等地的疫情發展約較雙北晚兩週，因此，從曲線圖上看全台及雙北，就會有所不同。

    柯文哲說，台北市民水準較高，近期已有降低活動，原本預期疫情洪峰將在5月16到23日抵達，但隨確診上升數趨緩，洪峰期也趨向23日移動，因此，若從全台灣疫情趨勢評估，李秉穎認為高峰落在6月初是對的，但若只看雙北「我是對的」。

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