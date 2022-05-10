前男友涉詐領議員助理費案25萬交保 林穎孟獲請回

今天凌晨2時許，林穎孟訊後獲檢方請回，她表示是主動配合檢調進行調查，並再次澄清「我沒有挪用任何助理費，也沒有任何的錢進到我的口袋，相信司法一定會還我清白。」（記者錢利忠攝）

2022/05/10 06:45

〔記者錢利忠／台北報導〕無黨籍台北市議員林穎孟被前助理爆料，涉嫌以人頭詐領助理費，林穎孟於今年3月到案後，一度被依利用職務詐領財物等罪諭令100萬元交保；被舉報人頭助理的林穎孟前男友葉曜彰，當時人在美國未被約談，上月葉曜彰返台，檢調昨首度約談葉曜彰到案，另二度約談林穎孟、初次約談被諭令20萬元交保的新創工程師蕭新晟等共3人，今清晨4時許諭令葉曜彰25萬元交保，另2人請回。

昨晚10時許至今天凌晨0時許，頭戴米白色棒球帽、搭配西裝的葉曜彰，以及身穿牛仔夾克的林穎孟，先後被調查官帶至北檢複訊，面對在場媒體的追問，葉曜彰未發一語。林穎孟則表示「我沒有拿任何錢，我相信會看到更多證據，會證明我的清白」；針對被在場記者追問，是否覺得被說成「假面甜心」、「慣老闆」，受到汙衊？她則說，「大家要這樣講，我也沒辦法」；另被問及有無與前男友葉曜彰聯絡？她則說「沒有」。

今天凌晨2時許，林穎孟訊後獲檢方請回，她表示是主動配合檢調進行調查，並再次澄清「我沒有挪用任何助理費，也沒有任何的錢進到我的口袋，相信司法一定會還我清白。」另被問及此事是否與其前男友有關？她說檢方有指示，不能講與案情有關內容；再被追問複訊後的心情？她笑說「我今天很OK啊！因為我上次（指初次被約談時）重感冒，一直咳嗽」，隨即揮手致意搭車離去。

林穎孟初次約談獲交保後曾表示，絕對沒有詐領助理費，強調她聘的助理都是在做組織工作、拓展支持者、剪片、設計、製圖等，他們也都有交付工作成果，薪水是他們應得的，她不可能把這些錢放到自己口袋。

檢方首次約談時原想聲押林穎孟，即是考量葉曜彰當時仍未到案；上月葉曜彰低調返台，因疫情因素先入境隔離，調查局新北市調查處在葉男隔離期滿後，昨天首度約談葉曜彰，調查官擔心串證，昨天一早即前往林穎孟住處，要求她配合前往新北市調查處偵訊。

檢調獲報，2018年至2020年間，林穎孟明知葉曜彰人在美國，無法執行議員助理的職務，涉嫌以葉曜彰等人為人頭，按月請領「議員助理補助費」，涉詐領助理費約數十萬元。

今清晨4時許，葉曜彰訊後被諭令25萬元交保。（記者錢利忠攝）

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