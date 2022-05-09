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    批顏清標「脫產」顏寬恒挨告 周玉蔻：父親財產減少兒子卻增加

    周玉蔻今到庭表示，顏清標的財產一直減少，顏寬恒同一時間卻快速增加，相較顏寬恒的收入明顯不符。（資料照）

    周玉蔻今到庭表示，顏清標的財產一直減少，顏寬恒同一時間卻快速增加，相較顏寬恒的收入明顯不符。（資料照）

    2022/05/09 15:18

    〔記者溫于德／台北報導〕去年台中第二選區立委補選時，資深媒體人周玉蔻在其主持的政論節目抨擊顏清標「脫產」給兒子、國民黨候選人顏寬恒以「坑殺銀行」，被顏寬恒求償145萬元並登報道歉，台北地院上午再度開庭，訊問重點在於周依據為何以評論顏清標脫產給顏寬恒，周說，顏清標的財產一直減少，顏寬恒同一時間卻快速增加，相較顏寬恒的收入明顯不符。

    上午開庭時，周玉蔻表示自己「今天有點情緒」，她說，顏寬恒2013年首度擔任立委前，除了開過檳榔攤外，只是顏清標的兒子，而顏寬恒買回顏清標被法拍的土地、房地產，難道不能懷疑錢從哪裡來？資金由誰提供？也沒有評論價值？

    周玉蔻認為，顏清標家族擅長對人提告，所以她做節目時對每一件事都有憑信基礎，也都有事實依據，若這樣都無法受到言論自由保障，新聞工作該如何繼續下去？

    北院也詢問周玉蔻依據為何以評論顏清標脫產給顏寬恒？周回，顏清標遭法院確認欠債6000萬元，債權人強制執行卻無法要回，經比對財產申報資料，見顏清標自2005年至2011年間財產持續減少，顏寬恒同時間的財產卻快速增加，且與收入明顯不符，其中3筆還是顏清標遭法拍的財產。

    至於顏寬恒則透過律師批周玉蔻未詳細比對公職人員申報財產資料，僅憑債權人口述就發表不實言論，而周曾選過台北市長，也被前總統馬英九、鴻海集團總裁郭台銘等人告過，應深知言論自由的界線。

    此時，周玉蔻的律師反指，若非脫產，顏寬恒為何不直接幫顏清標把錢還給債權人或銀行，反而以相對低價買回被法拍的財產，周才會評論這樣的行為是「脫產」，也是可受公評之事。北院庭末諭知全案本月31日上午10時宣判。

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