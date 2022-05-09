大眾運輸若因居隔暴增影響運作 交通部：可召回人力

台鐵局已著手研擬應變計畫，規劃透過減班方式，減少每日所需的乘務人力，將以列車編組進行減班規劃。（記者陳心瑜攝）

2022/05/09 09:10

〔記者陳心瑜／台北報導〕交通部長王國材今天至立法院交通委員會，就疫情劇增國內大眾運輸防疫作為如何維持民眾正常生活運作以及準備方案進行報告。交通部指出，若大眾運輸相關業者因大量居隔者影響正常運作，可啟用人力備援計畫或召回相關人員，落實健康監測，以維持大眾運輸正常營運。

交通部指出，考量近期進入廣泛社區流行階段，3月23日以及5月6日要求所屬機關以及所轄事業落實執行相關大眾運輸正常運作準備方案，包括各機關設置防疫長、組成防疫專責小組，統籌執行機關內部防疫作為；完成企業持續營運計畫，盤點轄管員工數百人以上業者家數392家，輔導所轄業者完成訂定持續營運相關計畫，未滿百人企業也要落實防疫；必要時啟動人力備援以及應變機制，若人力不足可以召回相關工作人員。

交通部指出，防疫車隊部分，已經整備桃園、松山、高雄等機場防疫車隊約1050輛、地方防疫車隊約1659輛，防疫旅館（截至5月4日止）全台防疫旅宿計有2.65萬房，使用率約63.25%，將持續掌控量能。

台鐵局在這波疫情確診人員已突破百人，若乘務人員確診人數持續增加恐面臨有車沒人窘境，台鐵局已著手研擬應變計畫，規劃透過減班方式，減少每日所需的乘務人力，將以列車編組進行減班規劃。

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