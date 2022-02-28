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    西部國道估下午塞到晚上 高公局籲避8大易塞路段

    今天是228連假收假日，高公局呼籲用路人避開8大易壅塞路段和時段。（高公局提供）（記者陳心瑜攝）

    今天是228連假收假日，高公局呼籲用路人避開8大易壅塞路段和時段。（高公局提供）（記者陳心瑜攝）

    2022/02/28 07:27

    〔記者陳心瑜／台北報導〕今天（28日）是和平紀念日收假日，交通部高速公路局估國道將湧現北返車流，呼籲用路人避開8大易壅塞路段。包括國1北向（下午3至6時）西螺至埔鹽系統、下午3至6時南屯至后里、下午4至8時苗栗至湖口；國3北向下午3至6時竹山-中興、下午2至6時草屯至霧峰、下午3至8時關西至大溪；國5北向上午9時至晚上8時宜蘭至坪林；國6西向下午4至6時舊正至霧峰系統。行車時間平均達平日的3至7倍。

    高公局預估，今天雙向交通量達平日1.13倍，為110百萬車公里，其中北向60百萬車公里，達平日1.4倍。國一、國三北向路段將從下午3點塞到晚上8點；國五北向早上9點塞到晚上8點。

    高公局建議北向用路人提前於上午出發，西部國道南區北向用路人儘量於上午9時前出發、中區北向用路人儘量於12時前出發；國5北向用路人建議9時前出發。

    國道今天管制措施包括：高乘載管制下午2點至晚上9點，國五蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口；匝道封閉部份，封閉國道一號埔鹽系統及國道3號西濱北向入口上午7點至晚上12點封閉；收費措施為單一費率，國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費，凌晨五時前全國道暫停收費。

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