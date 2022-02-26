228連假首日上午7點國道就開始塞 高公局：中午前持續有車潮

上午9點國道主要壅塞情況出現在北部路段。（圖：取自高公局1968網站）

2022/02/26 09:20

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕今天是228連續假期首日，各地天氣都不錯，國道一早就湧現車潮。交通部高速公路局交管組科長莊國欽表示，西部國道北部路段上午7點就出現車多壅塞情況，預期中午之前車流量會持續增加，壅塞情況要到下午3點過後才會逐漸紓解；國道5號方面，今日上午則沒有壅塞情況，加上有請警方盡量加快高乘載管制放行速度，減少民眾從國3排隊要上國5的時間。

今日0時至5時國道交通量為6.9百萬車公里，為平日平均車流量的2倍，預估今日交通量為115百萬車公里。上午9點後，國道1號桃園－內壢、湖口服務區－新竹；國1高架機場系統－中壢轉接一；國3樹林－龍潭、烏日－霧峰、崁頂－南州路段，都處於時速低於40公里的壅塞情況。

高公局預判國1南向楊梅－新竹、彰化系統－埔鹽系統、北向圓山－大華系統；國3南向土城－關西、快官－霧峰；國5南向南港系統－頭城等路段，上午都是可能出現塞車的重點壅塞路段。莊國欽表示，西部國道中午前南下車流量會持續增加，主要集中在北部路段，建議南下用路人可多利用台61線西濱快速公路，避開國1新竹壅塞路段。中部路段方面，後續等北部車流南下後，預期10點左右也會有路段開始塞車。

國道5號方面，因為上午有實施南港系統南向高乘載管制，即封閉石碇、坪林難向交流道，主線未出現壅塞情況。不過從國3要進入國5有排隊車流回堵，國3南向進國5回堵約1.5公里、北向回堵約3.5公里。莊國欽表示，中午管制措施結束後，預期國5會再湧入一波車潮並出現壅塞情況，要到下午4點過後才會紓解。

另外，今日國道疏導措施，包含上午6時至12時國5南港系統南向入口高乘載管制；0時至12時封閉國1平鎮系統及埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口；國3新竹系統至燕巢系統通行費打8折；增加開放路肩與精進式匝道儀控等。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法