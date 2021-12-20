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    首頁　>　臺北市

    首場溫管法修法草案研商 台北市籲中央徵碳費應撥3成給地方

    台北市環保局長劉銘龍認為，中央徵收來的碳費，至少要撥3成給地方政府做減碳相關的運用。（記者羅綺攝）

    台北市環保局長劉銘龍認為，中央徵收來的碳費，至少要撥3成給地方政府做減碳相關的運用。（記者羅綺攝）

    2021/12/20 22:01

    〔記者羅綺／台北報導〕環保署今（20）日召開首場《溫室氣體減量及管理法》（氣候變遷因應法）修法草案研商會，與會的台北市環保局長劉銘龍表示，城市是對抗氣候變遷的第一線，呼籲中央至少要將徵收來的碳費，撥3成給地方政府做減碳相關的運用。

    劉銘龍表示，台北市在今年11月公布了台北市版本的減碳路徑，也提出自治條例，主要希望中央立法過程中對整個法律能有輔助的效果。《氣候變遷因應法》是一個進步的立法，也關心國家未來30年的發展，所以地方政府支持修法。

    劉銘龍指出，修法必須全面考慮到未來國家轉型需要的事情，都要在法裡面明訂，例如汰除煤電的部分，這是在COP26重要議題，不是2030年就要汰除，而是國家要有這樣的規劃，因此立法時就要講明。

    他進一步指出，未來要執行非核家園的話，台灣不可能都用火力發電，必須要有國家氫能發展戰略，「現在光講太陽光電、生質能是不夠的，我們必須將氫能跟其他國家一樣，當城重要的國家發展戰略，才能做好能源轉型」。

    劉銘龍說，在交通部門的減量方面，台灣必須跟其他主要的國家、城市，必須訂出何時禁止銷售引進內燃機車輛，也就是說，政府必須清楚的把未來這個產業，15、20年的方向講清楚，「如果政策曖昧不明，結果是國外淘汰的生產線以後會到沒有規定的國家」，因此立法上需要納入考量。

    他說，台北市在訂定自治條例時，就有考慮這個問題，但後來相關的學者提醒，若台北市不賣內燃機，民眾還是可以到新北市，所以這必須是國家統一的規範。

    另外，在碳費的徵收用途機制，劉銘龍認為至少要撥3成給地方政府做相關減碳的運用、投資，「城市是對抗氣候變遷的第一線，若中央要集權，地方政府在這部分會使不上力」。

    對此，會議主席、環保署環管處長蔡玲儀表示，有關基金來源與支用，在這次修正中沒有特別寫明，多少比例撥交給地方，後續環保署會跟經濟部、地方政府討論經費比例的部分。

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