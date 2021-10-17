2劑疫苗涵蓋率22％ 陳時中：要降級還要再努力

指揮官陳時中今日宣布，雖然國內疫情穩定，但疫苗持續接種中，因此10月19日起維持二級警戒，對於可降級的疫苗涵蓋率標準，他強調目前2劑涵蓋率約22.01%，相對還低，這段時間還要再努力。（指揮中心提供）

2021/10/17 15:02

〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日宣布，雖然國內疫情穩定，但疫苗持續接種中，因此10月19日起維持二級警戒，對於可降級的疫苗涵蓋率標準，他強調目前2劑涵蓋率約22.01%，相對還低，這段時間還要再努力，請大家不要心急，並肯定說明未來部分莫德納疫苗「會」再提供第一劑接種使用。

陳時中今日表示，降級需要考量多重條件，其中，以疫苗涵蓋率來說，目前第一劑涵蓋率為62.11%、劑次人口比為每百人84.12劑，換句話說，第二劑涵蓋率為22.01%，相對還低，這段時間還要再努力，請大家不要心急。

針對莫德納疫苗未來提供給第12輪及後續打第二劑的民眾後，是否餘量有機會再開放打第一劑使用，陳時中指出，目前現在手上莫德納疫苗尚有約22萬劑，接下來會再將先前已到貨的100多萬劑發下去，近期也會有疫苗到，因此開放打一劑的答案肯定是「會」。

另外，外界也關心國道客運候車區何時開放飲食？陳時中說明，目前車站內有些區域可以用餐，至於其他區域，交通部認為隨著降級再做一併考慮。

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