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    10例境外移入7例突破性感染 指揮中心：第三劑疫苗蒐集資料中

    指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（指揮中心提供）

    指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（指揮中心提供）

    2021/10/16 15:58

    〔記者林惠琴／台北報導〕國內今日新增10例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）境外移入個案，其中7例為完整接種疫苗的突破性感染。中央流行疫情指揮中心表示，COVID-19疫苗存在抗體下降的現象，有關第三劑疫苗的規劃，持續蒐集資料，會再請專家評估。

    今日新增10例境外移入為6男4女，年齡介於10多歲至50多歲，其中3例自美國（案16436、案16443、案16444）、2例自印尼（案16438、案16440）入境，其餘來自日本（案16437）、馬來西亞（案16439）、菲律賓（案16441）、英國（案16442）及柬埔寨（案16445）各1例，入境日介於10月1日至10月14日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

    指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，其中7例為突破性感染，包含5例接種BNT疫苗、1例接種科興疫苗、1例接種嬌生疫苗。

    針對國外研究發現接種BNT、莫德納疫苗過一段時間後，會出現抗體下降的情況，指揮中心發言人莊人祥指出，目前COVID-19疫苗看起來都有類似的問題，事實上，我國明後年已採購3500萬劑莫德納疫苗，其他疫苗都在洽談中，同時也看到美國與一些國家針對第三劑疫苗的建議，都是提供給65歲以上族群，或是有極高風險、時常暴露到病毒的人員為主，這些部分都會持續蒐集資料，請專家討論評估。

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