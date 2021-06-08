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    首頁　>　臺北市

    政大男疑不堪網路霸凌 當著勸說同學面前墜樓亡

    有網友在Dcard貼文整件事是最糟糕的結尾收場。（記者姚岳宏翻攝）

    有網友在Dcard貼文整件事是最糟糕的結尾收場。（記者姚岳宏翻攝）

    2021/06/08 19:19

    〔記者姚岳宏／台北報導〕國立政治大學黃姓男學生因租屋問題，曾在網路論壇發文公審女同學，未料卻反被爆料他愛抽菸、上課報告不認真，說他是「雷組員」、「風評差」，黃男疑不堪網路輿論壓力，6日凌晨3點左右在台北市木新路租屋處墜樓身亡，校方及同學均感訝異難過，詳細墜樓原因仍待檢警釐清。

    警方初步調查，6日凌晨時分，21歲黃姓男學生先傳訊給相熟的男同學說，如果你接到消息，我不是在醫院，就是已經死了，同學大驚趕去查看，沒想到黃男已上去租屋處5樓頂，當著趕到現場勸他不要做傻事的同學面前，翻過女兒牆墜樓身亡。

    警方現場鑑識，發現黃男在房內留下遺書，約略提及自己遭網路霸凌，想以死明志等內容，親友透露黃男曾有跳海輕生紀錄，家屬對死因無意見，檢警相驗無可疑，將遺體交由家屬辦理後事。

    事發後，先有網友在PTT交流版發文指出，黃男近日在網路論壇發文評論女同學租屋問題，起初網友普遍支持，沒想到隔天被人爆料其實他風評差，還被公佈之前課堂上對組員爆氣的語音檔。

    但另有自稱黃男室友的女同學也在交流板上發文，替黃男緩頰說，黃男去年底開始因感情工作不順，經常情緒不穩，後來是他尊敬的教授給予認可，才有辦法重新出發。

    女同學說，黃男5月起1天只吃1餐，但情緒有變比較穩定，學校遠距教學第二週，曾與黃男討論是否續租房，黃男熱心幫忙拍照找下個租客，後來租屋處群組加入兩名新同學，開始引發爭端，「後面的事情大家都知道了」。

    女同學無奈地說，「公審事件他有錯，不過我們來不及讓他知道錯了」、「這是一場生命教育，不管是誰都應該記住這個教訓」、「希望大家在網路上發言能夠三思，任何人說的任何話都能造成蝴蝶效應」。

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