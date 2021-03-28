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    北捷25周年紀念口罩 今天送出13.5萬個

    北捷口罩共有棕色、紅色、綠色、橘色、藍色、黃色等6色。（記者蔡思培攝）

    北捷口罩共有棕色、紅色、綠色、橘色、藍色、黃色等6色。（記者蔡思培攝）

    2021/03/28 20:00

    〔記者蔡思培／台北報導〕台北捷運公司與CSD中衛合作推出「北捷25周年中衛聯名口罩」，免費贈送25萬個口罩，口罩兌換券推出1天內就被搶光。口罩在今、明兩天開放領取，今天已發出13.5萬個口罩。

    領到口罩兌換券的民眾，可於今天上午10點至下午6點，到先前選定的車站領口罩。由於今天是周日，不少民眾都趁假日上午到捷運站領取口罩，領口罩還要排隊。北捷統計，截至今天晚間6點，已發出13.5萬個紀念口罩。

    北捷今天也推出打卡活動，只要下午2點前上傳北捷粉絲專頁與25周年紀念口罩自拍就可抽25到100枚口罩。截至下午2時，活動已有約6500次上傳記綠，也有民眾留言祝福北捷生日快樂。

    尚未領取口罩的民眾，明天仍可於中午12點至晚上8點，前往先前選定的車站領口罩。北捷提醒，領取時要打開手機「台北捷運 GO」APP，點選上方banner，接著臨櫃時再點選「使用優惠券」，每人可兌換3個口罩。北捷強調，明天會準備足量口罩，不用擔心領不到。

    目前開放領取口罩的車站包括南港展覽館站、市政府站、西門站、南京復興站、中山站、大安站、頂溪站、石牌站、淡水站、大坪林站、蘆洲站、板橋站（含板南線及環狀線）等12個車站、共13處，北捷也在車站設有指標加強動線引導。

    北捷25周年紀念款口罩以沉穩、時尚的深灰為主色，採捷運串聯起城市運輸的概念，設計以圓形基礎幾何相互重疊，代表重要的交通樞紐。紀念口罩共有棕色、紅色、綠色、橘色、藍色、黃色等6色，分別代表文湖線、淡水信義線、松山新店線、中和新蘆線、板南線、環狀線，不同款式口罩也會搭配不同顏色的耳繩。

    有人領到台北捷運紀念口罩當場拍照，今天拍口罩上傳網站可以抽更多紀念口罩。（記者蔡思培攝）

    有人領到台北捷運紀念口罩當場拍照，今天拍口罩上傳網站可以抽更多紀念口罩。（記者蔡思培攝）

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