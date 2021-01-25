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    首頁　>　臺北市

    若北市出現不明感染源才啟動下階段防疫 柯文哲：現不禁止探病

    台北市長柯文哲今表示，若北市出現不明感染確診案例，將先啟動第一階段防疫措施，相關的SOP程序皆已制定完成，目前不禁止醫院探病。（記者鄭名翔攝）

    台北市長柯文哲今表示，若北市出現不明感染確診案例，將先啟動第一階段防疫措施，相關的SOP程序皆已制定完成，目前不禁止醫院探病。（記者鄭名翔攝）

    2021/01/25 16:52

    〔記者鄭名翔／台北報導〕衛生福利部立桃園醫院爆發院內感染，台北市長柯文哲今表示，昨新增的2例不明感染源確診令人擔心，若北市出現不明感染確診案例，將先啟動第一階段防疫措施，相關的SOP程序皆已制定完成，目前不會禁止醫院探病，後續將配合中央疫情指揮中心發布的情報，一切按步驟、全面性啟動防疫程序。

    新北市長侯友宜今早宣布新北市54家醫院即起禁止探病，柯文哲下午受訪時稱，防疫不只有醫院，另包括老人共餐、民政局的居民活動等是否停辦等，有許多層面須要考慮，因此不應單一談醫院，而是全面處理。

    柯文哲說，北市已從各面向定好SOP，後續則依中央發布情報決定北市啟動的防疫程度，由於昨日新增2例不明感染源，若無法追溯恐難掌握目前疫情嚴重程度，情況較令人憂心，未來北市若出現不明感染源確診案例，將啟動第一階段防疫措施，全面性按步驟進行，現階段不針對單一情形做出相關反映。

    至於外界質疑中央擴大匡列5000人的做法太慢，柯文哲緩頰稱，現階段重點須先將居家隔離者圈出來，防止移動、擴大感染，而不是責怪或吵架的時候；而基隆、新北皆已有此波隔離名單，柯文哲說，目前尚未收到中央提供名單，但北市不太可能沒有，要等到掌握名單後才能進一步處理。

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