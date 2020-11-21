少年維特的煩惱...想破處卻被騙破財 遭母親痛罵還吃上官司

林姓高中生想買春卻遇上詐騙集團。（記者劉慶侯翻攝）

2020/11/21 17:26

〔記者劉慶侯／台北報導〕16歲林姓男高中生，一直想要「破處」，透過網路援交卻碰上詐騙集團，要求他到超商買遊戲點數先騙6000元，然後又有自稱是竹聯幫分子進行恐嚇勒索。林男籌不出錢，向媽媽誆說「想認真讀書」要交補習費，騙得10000餘元。但最承受不住對方一再勒索，只得認錯在母親陪同下報案。但因自己想買春，也觸犯少年事件處理法，遭移送少年法庭裁處。

警方表示，正處於青春期的林男，9月底透過網路，結識自稱Mandy的女子，對方表示在做兼差援交，2小時只要3000元且不限次數。由於對方的照片顯示是名正妹，心中春情盪漾的林男二話不說就答應交易。

雙方約在西門町某超商前碰面，但林男抵達時，對方卻打電話說怕被警察釣魚，要求他到超商購買3000元遊戲點數，林男依指示買點數交出序號密碼後，Mandy正妹卻假稱沒有收到，又佯說客人很多，要加價多匯3000元，否則要排到晚上才能碰面。

完全精腦上腦的林男只得依言再買3000元點數，但Mandy還是說沒收到，這才終於引起林的懷疑，開始質疑。結果，他就收到來電，對方劈頭自稱是竹聯幫「達哥」，嗆林是否在耍小姐，表示已知他的姓名和手機，要林再付9000元才能了結，否則馬上叫人訓他。

警方說，由於林生零用錢已全部被騙光，他怕真的被黑道找上門，只好向媽媽誆說想要補習，要繳1萬元補習費，順利騙得金錢，隨後依指示匯給「達哥」，但他還想繼續和Mandy連絡時，發現已被封鎖、失聯。

林男事後因沒有去補習被媽媽發現，只好推稱自己網路購物被詐騙，但卻死不肯報案，林母覺得奇怪硬拖著兒子到警局，林才坦承是援交被騙，氣得母親當場痛罵一頓。

由於林男雖是未成年，但意圖援交涉及少年法，警方受理後將他一併移送少年法庭，全案正由檢警偵辦中。

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