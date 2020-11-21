為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    少年維特的煩惱...想破處卻被騙破財 遭母親痛罵還吃上官司

    林姓高中生想買春卻遇上詐騙集團。（記者劉慶侯翻攝）

    林姓高中生想買春卻遇上詐騙集團。（記者劉慶侯翻攝）

    2020/11/21 17:26

    〔記者劉慶侯／台北報導〕16歲林姓男高中生，一直想要「破處」，透過網路援交卻碰上詐騙集團，要求他到超商買遊戲點數先騙6000元，然後又有自稱是竹聯幫分子進行恐嚇勒索。林男籌不出錢，向媽媽誆說「想認真讀書」要交補習費，騙得10000餘元。但最承受不住對方一再勒索，只得認錯在母親陪同下報案。但因自己想買春，也觸犯少年事件處理法，遭移送少年法庭裁處。

    警方表示，正處於青春期的林男，9月底透過網路，結識自稱Mandy的女子，對方表示在做兼差援交，2小時只要3000元且不限次數。由於對方的照片顯示是名正妹，心中春情盪漾的林男二話不說就答應交易。

    雙方約在西門町某超商前碰面，但林男抵達時，對方卻打電話說怕被警察釣魚，要求他到超商購買3000元遊戲點數，林男依指示買點數交出序號密碼後，Mandy正妹卻假稱沒有收到，又佯說客人很多，要加價多匯3000元，否則要排到晚上才能碰面。

    完全精腦上腦的林男只得依言再買3000元點數，但Mandy還是說沒收到，這才終於引起林的懷疑，開始質疑。結果，他就收到來電，對方劈頭自稱是竹聯幫「達哥」，嗆林是否在耍小姐，表示已知他的姓名和手機，要林再付9000元才能了結，否則馬上叫人訓他。

    警方說，由於林生零用錢已全部被騙光，他怕真的被黑道找上門，只好向媽媽誆說想要補習，要繳1萬元補習費，順利騙得金錢，隨後依指示匯給「達哥」，但他還想繼續和Mandy連絡時，發現已被封鎖、失聯。

    林男事後因沒有去補習被媽媽發現，只好推稱自己網路購物被詐騙，但卻死不肯報案，林母覺得奇怪硬拖著兒子到警局，林才坦承是援交被騙，氣得母親當場痛罵一頓。

    由於林男雖是未成年，但意圖援交涉及少年法，警方受理後將他一併移送少年法庭，全案正由檢警偵辦中。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    單純男不知遇詐 急領7萬元替女贖身
    2020/03/19 22:39

    單純男不知遇詐 急領7萬元替女贖身
    援交初體驗 老司機拍肩譏：白癡喔！
    2019/07/01 23:44

    援交初體驗 老司機拍肩譏：白癡喔！

    南北側農業區計畫 蘆洲翻漲有機會
    吸收少年當「車手」 詐團軍事化管理
    2016/09/23 06:00

    吸收少年當「車手」 詐團軍事化管理
    竹市》詐團吸少年 騙17人60多萬元
    2016/07/22 08:00

    竹市》詐團吸少年 騙17人60多萬元
    臺北市今日熱門
    中天下架》李德維：支持中天新聞立即啟動法律戰
    2020/11/18 16:09

    中天下架》李德維：支持中天新聞立即啟動法律戰

    深夜特集》大哥才沒有輸！盤點歷史上「沒有輸」的5大案例！
    2020/11/15 21:00

    深夜特集》大哥才沒有輸！盤點歷史上「沒有輸」的5大案例！ 影片

    龐皮歐指「台灣非中國一部分」 中國官媒預測：還有「最後的瘋狂」
    2020/11/14 18:23

    龐皮歐指「台灣非中國一部分」 中國官媒預測：還有「最後的瘋狂」

    柯P指「應先推結婚補助而非生育補助」 市府研議結婚獎勵金
    2020/11/14 19:01

    柯P指「應先推結婚補助而非生育補助」 市府研議結婚獎勵金

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播