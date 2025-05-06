台南文學季 將打造活力文學聚落

二○二五台南文學季啟動，透過五大主題帶給所有人豐富的文學體驗。（台南市府提供）

2025/05/06 05:30

〔記者王姝琇／台南報導〕台南文學季正式啟動，規劃五大主題文學體驗活動，帶領民眾從五至八月體驗豐富的台南文化生活與文學樣貌。開幕活動將於六月七、八日於西竹圍之丘盛大登場。

六月七、八日於西竹圍之丘登場

市府昨舉辦台南文學季啟動記者會，市長黃偉哲以「窮不能窮教育，苦不能苦孩子，乏不能乏文學」呼應策展人潘家欣的一席話。黃偉哲表示，本屆台南文學獎橫跨新時代與舊時光，展現出文學多樣性，另有葉石濤小說獎等，讓民眾從五月到八月體驗豐富的台南文化生活與文學樣貌。

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文化局長黃雅玲表示，台南文學季自五月至八月規劃五大主題文學體驗活動，包括「舊時光的語調—創意朗讀競賽」、「新時代的爭鋒—文學擂台」、「現在與未來—台南文學營」、「文學實驗室」及「文學×生活推廣計畫」。

開幕活動將於六月七、八日於西竹圍之丘登場，首日舉辦「創意朗讀競賽」，次日推出「文學擂台」邀集暴羅WALK等知名漫才團體，展現文學的另類魅力。現場設有卅攤文學主題市集，打造一座充滿思想氣息的活力文學聚落。

兩梯次「台南文學營」，分別為「文學日常—感受與現在」於六月十四、十五日舉行，由《花甲男孩》作者楊富閔擔任營主任；第二梯次「文學趨向—進擊的未來」七月五、六日登場，由作家王浩一擔任營主任，號召新銳創作者共同探討文學的未來趨勢。

規劃五大主題體驗、兩梯次文學營

「文學實驗室」跨界整合舞蹈、電影、料理、戲劇、植物觀察與茶香書寫等元素，開展一場感官交織的文學實驗。「文學×生活推廣計畫」也別具巧思，選擇十間在地美容院及理髮廳展出台南經典與當代作家佳句，將文學深植於日常生活之中。

二○二五台南文學季啟動，透過五大主題帶給所有人豐富的文學體驗。（台南市府提供）

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