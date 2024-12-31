中央挹注逾7億 台南優化58校通學步道

安南國中通學步道融入「 ANNAN」的全新設計元素，打造兼具傳統與現代的形象圍牆。（南市教育局提供）

2024/12/31 05:30

〔記者蔡文居／台南報導〕為提供學生及行人更友善的步行環境，市府近兩年向中央爭取到五億四千多萬元，改善四十一所學校通學步道，日前再獲補助十七校、一億六千多萬元，總計達七億餘元。相關學校的通學步道陸續完工，其中安南國中在設計上兼顧人行、自行車及汽機車接送區域分區，並融入安南區本淵寮的文化底蘊，呈現校園與社區共融特色。

市府表示，為達成「通學環境安全」目標，正加速盤點全市學校周邊道路，並由學校或區公所整合工務、交通、教育等單位協同研議，以串聯專家及設計團隊，針對校園周邊易肇事熱點儘速提出改善計畫，全面提升行人環境安全，守護學童與居民交通權益。

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教育局長鄭新輝說，安南區的學校積極申請改善通學環境，繼海佃國中今年完成步道，安南國中、安慶國小、安順國小也陸續完工。不僅讓學生上下學更加安心，也大大改善社區周邊的環境品質，創造更安全、平坦、美觀的步行空間。

安南國中校長蔡佳宏表示，新的通學步道在設計上保留金獅陣彩繪牆，融入安南區本淵寮的文化底蘊，強化校園與社區的共融特色，同時融入「安南 ANNAN」的全新設計元素，打造兼具傳統與現代的形象圍牆。學校的出入口與上下學動線重新規劃，將人行、自行車、汽車接送與機車接送區域分區設計，杜絕過去人車混雜的安全隱患。

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