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    噪音車擾人 台南11熱區建置聲音照相

    南市11處噪音車熱區部署30套聲音照相設備。（環保局提供）

    南市11處噪音車熱區部署30套聲音照相設備。（環保局提供）

    2024/12/31 05:30

    〔記者蔡文居／台南報導〕高噪音車輛經常劃破寧靜夜空，引發民怨。台南市環保局統計，今年一至十一月累計告發金額逾一四六萬元，環保局將持續加強取締，今年投入卅套聲音照相設備，明年將再增設廿八套。

    環保局表示，設備主要部署於噪音熱區及跑山路段，包括永康、安平、安南、中西、仁德、歸仁、關廟、新化、新營、玉井及白河等十一噪音熱區，建構完善的噪音管制網絡，讓違規車輛無所遁形。

    今年11個月 裁處551件罰金146萬

    統計今年一至十一月環保局執行寧靜專案，透過熱區路段架設聲音照相科技執法，共裁處五五一件，其中廿六輛是檢測後又換管上路再被抓，自環境部去年七月提高夜間時段及特定噪音管制區罰鍰金額以來，已開出二一八張加倍裁處罰單，對夜間擾鄰問題具明顯遏制效果。

    環保局長許仁澤說，南市除完善聲音照相科技執法網絡，也配合環境部推動替換用排氣管認證制度，今年協助三四六四輛車完成認證，自明年起，改裝排氣管未完成認證的車輛一經查獲即依法處罰，從源頭杜絕噪音車。

    目前南市已部署卅套聲音照相設備，全年無休投入稽查，並搭配移動式設備，根據民眾陳情熱點設置。明年預計再投入廿八套，以強化監控網絡。

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