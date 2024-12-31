為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    台南首件民間捐建 「宜居康橋」社宅開工

    永康「宜居康橋」社宅開工動土，預計二○三一年竣工。（記者劉婉君攝）

    永康「宜居康橋」社宅開工動土，預計二○三一年竣工。（記者劉婉君攝）

    2024/12/31 05:30

    位於永康蛋黃區東橋里 提供445戶 市庫節省約48億元

    〔記者劉婉君／永康報導〕南市首件民間捐建社會住宅「宜居康橋」，昨於永康蛋黃區東橋里開工，預計二○三一年竣工，將提供四四五戶，為目前市府興辦社宅戶數最多。特別的是，透過容積獎勵無償捐贈方式興建，將為市庫節省約四十八億公帑。

    身心障生活重建服務據點 進駐

    宜居康橋社宅由和宜建設捐建二棟分別為地上廿層、廿一層及地下五層的大樓，包括一房型三二六戶、二房型一一七戶、二戶附屬設施，各房型均有無障礙住宿單元，社會局也設置「身心障礙者生活重建服務」據點。

    市長黃偉哲表示，宜居康橋社宅鄰近市立圖書館永康新總館，未來永康砲校遷移後，該地區將是台南都市發展的重中之重，期許能提供創業的青年、打拚的家庭、年長者與弱勢族群，舒適且負擔得起的居住選擇。

    都市發展局長徐中強指出，南市社宅含規劃及興建中達一萬一一七○戶，其中，包括宜居康橋在內，施工中十四處共六五六九戶。

    東橋里人口激增 永康第二大里

    東橋里近年來人口增加快速，根據永康戶政事務所統計，去年十二月永康區人口數最多的為永康里四五一九戶、一○六四○人，其次為復華里四○五○戶、一○五九二人，第三東橋里四二八○戶、九九八五人；今年至十一月底，永康里四六三六戶、一○六七七人，東橋里四七九六戶、一○五四八人，超越復華里四一三一戶、一○五三八人，躍升第二。

    東橋里長王怡舜表示，里內實際居住的人口應該更多，目前交屋中及興建中的新建案尚有六案，預計未來三至四年人口數將突破二萬大關，隨之而來的交通、停車位不足、建案施工洐生的衛生及公共安全等議題，希望相關單位多關注。

    信義房屋永康店長黃彥鈞認為，東橋里接近市區，生活機能相對完整，是當地人口激增的主要原因，隨著明年將有二個新建案超過八百戶交屋，人口將再增加，預估後年成為永康最大里。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    臺南市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播