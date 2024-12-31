台南首件民間捐建 「宜居康橋」社宅開工

永康「宜居康橋」社宅開工動土，預計二○三一年竣工。（記者劉婉君攝）

2024/12/31 05:30

位於永康蛋黃區東橋里 提供445戶 市庫節省約48億元

〔記者劉婉君／永康報導〕南市首件民間捐建社會住宅「宜居康橋」，昨於永康蛋黃區東橋里開工，預計二○三一年竣工，將提供四四五戶，為目前市府興辦社宅戶數最多。特別的是，透過容積獎勵無償捐贈方式興建，將為市庫節省約四十八億公帑。

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身心障生活重建服務據點 進駐

宜居康橋社宅由和宜建設捐建二棟分別為地上廿層、廿一層及地下五層的大樓，包括一房型三二六戶、二房型一一七戶、二戶附屬設施，各房型均有無障礙住宿單元，社會局也設置「身心障礙者生活重建服務」據點。

市長黃偉哲表示，宜居康橋社宅鄰近市立圖書館永康新總館，未來永康砲校遷移後，該地區將是台南都市發展的重中之重，期許能提供創業的青年、打拚的家庭、年長者與弱勢族群，舒適且負擔得起的居住選擇。

都市發展局長徐中強指出，南市社宅含規劃及興建中達一萬一一七○戶，其中，包括宜居康橋在內，施工中十四處共六五六九戶。

東橋里人口激增 永康第二大里

東橋里近年來人口增加快速，根據永康戶政事務所統計，去年十二月永康區人口數最多的為永康里四五一九戶、一○六四○人，其次為復華里四○五○戶、一○五九二人，第三東橋里四二八○戶、九九八五人；今年至十一月底，永康里四六三六戶、一○六七七人，東橋里四七九六戶、一○五四八人，超越復華里四一三一戶、一○五三八人，躍升第二。

東橋里長王怡舜表示，里內實際居住的人口應該更多，目前交屋中及興建中的新建案尚有六案，預計未來三至四年人口數將突破二萬大關，隨之而來的交通、停車位不足、建案施工洐生的衛生及公共安全等議題，希望相關單位多關注。

信義房屋永康店長黃彥鈞認為，東橋里接近市區，生活機能相對完整，是當地人口激增的主要原因，隨著明年將有二個新建案超過八百戶交屋，人口將再增加，預估後年成為永康最大里。

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