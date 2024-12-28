張鎧臣 打造紙糊軟身虎爺

熱衷廟會活動紀錄的張鎧臣，設計出可以點頭、脖子能轉動180度的紙糊軟身虎爺。（張鎧臣提供）

2024/12/28 05:30

〔記者王姝琇／台南報導〕熱衷於廟會活動紀錄的張鎧臣，拍攝超過千尊虎爺，卻從未見過軟身虎爺，索性親手打造能擺出多達一五○種變化型態的紙糊軟身虎爺，並以《哆啦A夢》諧音命名為「虎衛門」，寓意守衛家宅、庇佑閤境安康。

虎爺作為道教廟宇最常見的配祀神明之一，其姿態多為虎形正坐或站立、腳踏金元寶，又有展現唯我獨尊的上山虎，以及威猛樣態的下山虎。

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張鎧臣下定決心：「不只是要做軟身虎爺，還要讓祂可以擺出我採集到的所有姿勢型態」他設計出可以點頭、脖子能轉動一八○度、前後肢各關節能視所需幅度轉動，以及地形卡榫等機關，選用輕薄的日曆紙為材，以紙捲作為虎身骨架的支條，脖子則以瓦楞紙製作筒狀轉軸，分離式底座可適用不同地形，製作費工。

張鎧臣說，紙糊軟身虎爺可擺出蹲坐、四足站立、下山、上山、伏趴；虎頭可調整角度，臉能看向前或左右轉，加上腳踏金元寶的變化等，最多能展現出一五○種型態，「比孫悟空七十二變還多出一倍！」

張鎧臣表示，因虎爺職能多樣、神通廣大，便以哆啦A夢（ドラえもん/Doraemon）諧音命名為「虎衛門」，寓意守衛家宅、庇佑閤境安康。

熱衷廟會活動紀錄的張鎧臣，打造紙糊軟身虎爺。（張鎧臣提供）

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