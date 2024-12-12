台南好Young 韓星李俊昊陪跨年

韓男神李俊昊將參加12月31日台南跨年晚會。（台南市府提供）

2024/12/12 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「台南好Young」耶誕跨年活動，市長黃偉哲昨日重磅宣布韓國影帝巨星男神李俊昊，首次台灣跨年就獻給台南，相信一定會吸引世界各地的粉絲朋友來一睹巨星風采。

2PM超紅男神 首次來台灣跨年

昨日第三波卡司發表會，李俊昊預錄影片現身向粉絲們問好，歡迎大家推薦台南好吃餐廳與景點，有機會去品嚐，跨年晚會將帶來帥氣演出。連續五年參與台南跨年的全方位歌手婁峻碩出席，當場獻唱一首「whatever」，荷蘭美聲歌手馬丁賀肯斯（Martin Hurkens）也與會宣傳助陣。

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黃偉哲說，之前不少朋友都在敲碗的K-POP跨年卡司，現在確定韓國影帝巨星李俊昊，將於十二月三十一日首度到台南陪粉絲們甜蜜過跨年晚會。台南耶誕跨年活動已經打出自己品牌，歷年卡司集結時下台、韓、日、荷、英等國藝人及團體精彩表演，每年都有不少人在市長臉書留言、許願表演名單，今年踴躍情形更甚往年。

李俊昊是韓國超紅野獸派實力唱跳團體2PM的成員，其集歌手、演員、詞曲作者於一身，擔任《衣袖紅鑲邊》及《歡迎來到王之國》等多部超紅韓劇男主角，擁有極高人氣，更是韓國百想藝術大賞史上首位封帝的男歌手，也是同時獲得最優秀演技獎和人氣獎雙冠王的男演員。

晚會卡司 還有動力火車、玖壹壹等

三十一日「台南好Young跨年晚會」地點在永華市政中心西側廣場，卡司陣容有李俊昊Lee Junho、動力火車、玖壹壹、@onefive、孫盛希、艾怡良、Bii畢書盡、婁峻碩SHOU、曾沛慈、GENBLUE幻藍小熊、FEniX、AcQUA源少年、林美秀、康康、蔡黃汝、阿沁REAL、紫月光、張羽靚。

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