低碳家園 台南20單位獲銀級認證

善化區溪美里榮獲低碳永續家園銀級認證。（南市環保局提供）

2024/09/30 05:30

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市推動低碳永續家園再獲肯定，今年南區國宅里、善化區溪美里雙雙取得銀級認證，另有十六個行政里及後壁區、新市區等二個行政區取得銅級認證，累計銀級認證達廿個單位，數量全國最多。

新增國宅里、溪美里獲肯定

南市環保局長許仁澤表示，環境部辦理的「低碳永續家園評等推動計畫」分為行政里、行政區及縣市等三個層級，最高等級為銀級認證。南市迄今已有三個行政區和六十四個行政里獲得銅級認證，另有六個行政區和十四個行政里獲得銀級認證，銀級認證數量居全國之冠。

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許仁澤表示，南區國宅里今年升級為銀級，社區發展協會成立種子博物館，更利用廢棄物品作為台灣原生種子的收納容器，推廣自然保育與綠美化。善化區溪美里則組織專業團隊，打造低碳永續社區，並以華瑞生態園區為重點，規劃兼具環境教育、防災滯洪與休憩功能的場所。

環保局表示，南市持續輔導社區參與認證，預計年底前將再增加大內區、中西區二個銅級認證區及四個銅級認證里，推動社區低碳行動，加速邁向淨零城市。

今年新獲銅級認證行政里有大內區大內里、大內區頭社里、中西區郡王里、中西區淺草里、六甲區菁埔里、安南區城西里、安南區媽祖宮里、佳里區安西里、東區和平里、東區龍山里、新化區東榮里、新化區豐榮里、新市區豐華里、新營區忠政里、新營區南紙里、楠西區密枝里。

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