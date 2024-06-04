芒果產季到 玉井警啟動「鷹眼護果」防竊

玉井警方啟動「鷹眼護果專案」，確保農民財產安全。（玉井警分局提供）

2024/06/04 05:30

玉井、南化、楠西栽種逾4700公頃 警方將巡邏、臨檢、便衣埋伏防宵小

〔記者吳俊鋒、劉婉君／台南報導〕有「夏日紅寶石」之稱的愛文芒果，深受市場歡迎，山區的玉井、楠西、南化等地，栽種面積都很廣闊，逐漸進入產季，玉井警分局昨天啟動「鷹眼護果專案」，全力防堵宵小，確保農民財產安全。

木瓜、芭樂等 只要申請也列專案

以芒果為例，分局轄內的玉井、南化、楠西等地，芒果栽種面積超過四千七百公頃，產量在國內舉足輕重，收成期恐將引起宵小覬覦，是警方保護的主力品項。除了芒果之外，轄內也有木瓜、芭樂、楊桃、龍眼、鳳梨、荔枝等，都在六、七月份採收，只要農民申請，一樣可列入專案勤務，以積極作為進行保護。

玉井分局超前部署，已先拜訪轄內各里長，並利用民防、義警等守望相助巡守隊訓練的時機，聽取農友對於執行護果專案的建議，積極展開任務規劃與工作盤點。

尤其今年受到氣候因素影響，芒果有減產，已達到天然災害補助，物稀為貴，恐帶動市場價格，讓竊嫌更覺得有利可圖，逕行犯案，玉井警方不敢輕忽，以保障農民的財產安全為當前要務。

專案啟動後，將持續至七月底，玉井分局長陳添新指示各派出所、內勤單位，以及偵查隊等針對所轄的果園分布，還有農友提出的申請區域，全盤規劃後納入巡邏路線，配合執行臨檢、便衣埋伏等勤務，杜絕竊案發生。

陳添新指出，農民在收成期，都會擔心整年的辛苦因遭竊而蒙受損失，但果園幅員遼闊，在警力有限下，務必採取有效的策略與作為，聯手防堵竊賊。鼓勵果農於園區內裝設監視器、嚇阻發報器，以及感應照明燈，還有豎立標示牌等，有效嚇阻宵小入侵。

鼓勵果農裝監視器、嚇阻發報器

警方持續宣導相毗鄰的各果園，農友們串連規劃，共同執行自衛巡邏，一起守望相助，若發現可疑車輛、人士，立刻向分局通報，將即時出動抵達、處理。

此外，安定區蘇厝里郭炳宏、王气每夫妻，十多年前獲得友人贈送二百棵愛文芒果樹，兩人靠著自我進修及摸索，在緊鄰南科園區的善化區果園栽種，產期較台南其他產區提早半個月即可採收，並透過落實疏果，一穗僅留一顆，一顆芒果重達一斤，果香濃郁，每年都相當搶手，受到許多老顧客喜愛。

愛文芒果深受市場歡迎，山區的玉井、楠西、南化等地，逐漸進入產季。 （玉井警分局提供）

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