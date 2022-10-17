購物節人氣旺 黃偉哲：加碼送一輛車

二○二二台南購物節「購潮趴」昨日熱鬧登場，市長黃偉哲到現場與民眾互動，大力推銷購物節活動。（記者王姝琇攝）

2022/10/17 05:30

好康連發！ 透露還有更多神秘豪禮 跨年演唱會將邀知名藝人開唱

〔記者王姝琇／台南報導〕二○二二台南購物節「購潮趴」昨日登場，人氣潮團原子少年土星帶來精采表演，市長黃偉哲喊出加碼送第二台汽車做為購物節抽獎獎項，他更承諾跨年演唱會將再邀知名藝人來開唱。

活動持續到十二月卅一日止

黃偉哲說，台南購物節舉辦以來，年年業績都越來越好，「購潮趴」人山人海，特別開箱再加碼一台汽車，潮車配潮人，歡迎大家相揪到台南參加購物節，活動將持續到十二月卅一日止，民眾只要登錄台南店家消費滿百元發票，即可參加抽獎，獎項有百萬名車、電動機車、機票、iPhone14等好禮。

二○二二台南購物節自七月中旬登場後獲熱烈響應，今年特別推出手機APP版，方便民眾即買即登，現場安排台南好物展售會、小丑氣球表演、TOYOTA汽車展示、DIY體驗等活動。黃偉哲透露，未來還有更多神秘豪禮，大家不要錯過。

昨日活動特別邀請超人氣團體原子少年土星帶來勁歌熱舞，許多粉絲清晨三點就來卡位搶拍偶像，黃偉哲幽默地說：「看到我背後這邊人山人海，都不是來找我的，都是希望被我們明星加持！」但他也不忘在台上開啟「工商時間」模式推銷台南購物節，也承諾跨年演唱會將再邀知名藝人來台南開唱，現場尖叫聲不斷。

各大展演活動展開快閃贈禮

經發局長陳凱凌表示，為刺激買氣、帶動消費人潮，台南購物節即將在台南各大百貨、商圈、賣場及各大展演活動展開一系列的快閃的活動，民眾只要現場下載購物節APP並登錄發票，就可獲贈限量好禮，更多詳情可上台南購物節官網查詢。

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