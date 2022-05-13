梅雨季到 台南防汛整備完成巡檢

七股區長顏文穗（右）昨帶領公所團隊到重點防汛地點龍山里六成排水防潮閘門視察抽水機組。（記者楊金城攝）

2022/05/13 05:30

〔記者王涵平、楊金城／台南報導〕首波梅雨鋒面週末報到，南市水利局邀成大防災研究中心等單位進行水情分析及應變整備，抽水站、抽水機等部署完成巡檢。

水利局指出，依據中央氣象局預報，梅雨鋒面可能於本週末影響台灣，市府單位針對易淹水潛勢地區加強辦理道路側溝及排水設施清淤作業，也針對各地區之抽水站及移動式抽水機進行檢查、試運轉及預佈作業，以降低積淹水風險。

水利局表示，轄內五十九座抽水站及四六一台大型移動式抽水機已完成巡檢、油料補充及試運轉作業，其中四四六台抽水機已預佈於易積淹水地區，並通知各單位進行滯洪池預洩降作業，另外各區公所及水利局已備妥約廿三點六萬砂包及約三一○○片L型防水擋板分發予廿八個區公所及八個自主防災社區保管。

水利局指出，針對東山區田尾橋、仁德區萬代橋等六處橋梁改建工程進行防汛整備視察，確保施工現場防汛機具、設備皆已備妥，並拆除可能阻礙水流設施，以維持排水順暢。

水利局籲請市民可多加利用台南市政府官方Line群組、「台南水情即時通APP」，隨時瞭解水情狀況，提早防災、避災。

七股區公所防汛整備完成，區長顏文穗昨日帶領公所團隊前往重點防汛地點龍山里六成排水防潮閘門，巡視抽水機組的運作，也到鹽埕里下山溪排水十九號水門視察。

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