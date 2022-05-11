增設專管 25億改善山上淨水場

穩定南科供水，玉峰攔河堰肩負重任。（記者吳俊鋒攝）

2022/05/11 05:30

〔記者吳俊鋒／山上報導〕經濟部自來水公司以前瞻經費廿五億元，進行山上淨水場供水系統的改善，並增設口徑一千兩百公釐的專管，藉由玉峰攔河堰截取曾文溪的川流進行處理，就直送台南科學園區，供應產業用水，工程已經啟動，完成後，在豐水期時單日最高可達十萬立方米。

受限於相關設備，以往山上淨水場取用曾文溪水後，先初步淨化，再送往新市區的潭頂淨水場接續處理，再透過系統供應南科用水。目前南科每天合計用水約為廿萬立方米，山上場的改善工程完成後，淨水處理的質與量都能提升，可讓園區的供水更穩定。

自來水公司第六區管理處長盧烽銘表示，即使在豐水期，山上場目前每天最高只能處理到四點五萬立方米，無法有效把握川流量，藉由改善工程，雨季時就能充分利用曾文溪。廿五億元改善計畫由水公司南區工程處負責，山上場要整修舊設施，保留原處理量能，順利的話，可望明年底前完成。

另外，山上場也會擴建新設施，增加處理量能，達到單日最高供應十萬立方米，為此將於玉峰攔河堰旁再闢取水口，希望趕在二○二五年底完工。

改善計畫還包含從山上場增闢管線，未來可將淨水直送科學園區，全長十三點五公里，經水道博物館前轉南一七五線、南一三八線到台一線，再由新市的富強路、新港社大道、民生路，進入園區供水系統。

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