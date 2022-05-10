新版校園防疫停課 各校自主應變

教育局公布台南市新的停課處理原則，並授權各校因地制宜，自主應變。（台南市教育局提供）

2022/05/10 05:30

在兼顧防疫、學習及減輕家長負擔下 教育局授權各校因地制宜 通報備查

〔記者劉婉君、蔡文居／台南報導〕中央校園防疫停課新制八日上路，許多家長擔心隨著校園確診個案增加，學生染疫風險也升高，教育局昨天公布南市新版的停課處理原則，但也授權各校可因地制宜，在兼顧校園防疫、學習品質、減輕家長負擔下，採取較嚴格的全班或全校性停課措施，只要通報主管機關備查即可。

國小及幼兒園確診者 全班停課三天

教育局長鄭新輝表示，新版校園停課處理原則配合中央新的防疫規範，國小及幼兒園階段，考量學童疫苗施打尚未普及，確診個案如「確診前二日內」曾到校上課，全班暫停實體課程三天，並由學校提供一人一劑快篩試劑。招收國小以下學童之安親班與課後照顧中心比照辦理，但學生所需的快篩試劑由學校發放，不重複提供。

國中及高中 採九宮格停課新制

國中及高中階段取消全班性暫停實體課程方式，確診個案如「確診前二日內」曾到校上課，座位「九宮格」同學實施三天「防疫假」停止到校，並由學校提供一人一劑快篩試劑。招收國中及高中學生之補習班比照辦理，快篩試劑不重複提供。

各級學校課程、社團及活動部分，與確診個案於「確診前二日內」有摘下口罩共同活動十五分鐘以上者，實施三天「防疫假」停止到校，並由學校提供一人一劑快篩試劑。同寢室室友比照「同住親友」，須居家隔離，由學校配合指揮中心規定發放三劑快篩試劑。

學生因確診、居家隔離、實施防疫假，無法到校，不列入出缺勤紀錄。教職員工若確診，請「公假」；居家隔離者，請「防疫隔離假」。家長如需照顧學生，得申請防疫照顧假。七日以前已實施暫停實體課程的班級，依學校原規定辦理，八日起則適用新制。

家長若有疑慮 學校可決定是否全校停課

針對國高中確診者密切接觸者採「九宮格」方式匡列，引來家長疑慮的部分，鄭新輝指出，可由各校經實際評估考量後，透過校內防疫專責小組討論，自主應變，採取較嚴格的全班停課措施。若校內確診班級師生多、校內進行實體授課師資調配有困難，學校也可自主決定是否要全校停課，並做好線上課程規劃。

台南市昨天新增一千四百卅四名武漢肺炎本土病例，為鼓勵長者施打疫苗，台南市政府昨天在防疫記者會上宣布，南市六十五歲以上長者，即日起只要施打疫苗，不限場牌和劑次，均可領取二劑快篩試劑。

另，台南市確診者居家照護自四月廿六日開辦以來，共有三千九百卅一位個案，目前均未有轉住院情形，市長黃偉哲說，也就是到目前為止沒有中重症者 ，希望能繼續保持下去。

教育局統計，台南市目前國小學童六至十一歲的疫苗已經開打，有意願施打的學童共卅一點五％。衛生局長許以霖表示，預計這兩天就會開放讓診所施打學童疫苗。

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