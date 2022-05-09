迷你文宣展 向日本民眾行銷台南

日本福岡縣浮羽市長高木典雄參觀與台南市合作的「迷你文宣展」。（台南市府提供）

2022/05/09 05:30

〔記者劉婉君／台南報導〕武漢肺炎疫情全球擴散，不僅影響民眾出國旅遊，城市交流也受到限制，台南市推展城市外交不中斷，與日本各地方政府合作，透過「迷你文宣展」的方式，持續向日本民眾行銷台南，自二○二○年疫情爆發以來，累計已有四十六個日本城市參與。

市長黃偉哲表示，在疫情期間，希望透過迷你文宣展的方式，讓日本各地的民眾可以來一趟紙上的台南旅遊，並藉由日本媒體的報導，讓更多日本人知道台南，待疫情結束後可以來台實地走訪，體驗台南獨特的人文魅力。

台南市「迷你文宣展」在日本合作城市的圖書館及熱門觀光景點、旅遊服務中心舉辦，參觀的日本民眾可於展場瀏覽有關台南市的文宣、書籍及宣傳海報，現場並提供特製的劍獅印章，讓日本民眾可以蓋戳留念，獲得迴響。其中，今年首次參加的日本福岡縣浮羽市，還邀請西日本新聞社前往採訪，浮羽市長高木典雄也到場參觀，表達對展覽的重視與支持。

市府表示，浮羽市位於日本九州福岡縣東南方筑後地區，因盛產葡萄、草莓、柿子，有九州「水果王國」之盛名。此次迷你文宣展出的地點位於當地擁有百年歷史的「土藏」浮羽觀光會館，以及蟬聯九州休息站票選六年冠軍「驛站浮羽站」旁新建的觀光遊客中心「ウキハコ」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法