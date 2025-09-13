黃偉哲批新版財劃法偏袒北部 台南成最大犧牲者

台南市長黃偉哲批新版財劃法偏袒北部，台南成最大犧牲者。（台南市府提供）

2025/09/13 16:43

首次上稿：16:43

更新時間：17：01

〔記者洪瑞琴／台南報導〕臺南市長黃偉哲今（13）日出席行政院「財政收支劃分法及115年度補助交流會議」，對新版《財政收支劃分法》提出嚴厲批評，指出立法院未與地方充分討論便倉促通過，不僅公式錯誤，還偏袒北部，讓台南、高雄成為最大犧牲者。

請繼續往下閱讀...

黃偉哲指出，台南今年獲配統籌分配稅497億元，雖較去年增加174億元，但在六都中仍墊底，甚至不如新竹縣市與彰化縣，顯示南部發展資源被嚴重剝奪。

黃偉哲分析新版財劃法存在三大問題，分配公式有瑕疵，造成統籌分配稅有346億元無法分配。新版財劃法因分母定義錯誤，使資源無法全數分配，且中央在今年2月覆議時已提醒立法院公式存在矛盾，卻遭藍白立委忽視，毫無責任感。

其次，修法過程倉促，未與地方進行實質討論。立法院去年雖邀各界討論，但地方政府發聲機會有限，僅用3分鐘即通過修法，偏差一旦形成，後續影響難以彌補。指標嚴重失衡，富者越富、窮者受損。新版財劃法將「營利事業營業額」（30%）與「人口數」（45%）的比重拉高至75%，導致資源集中於北部。

以台積電為例，其在台南設立3座大型晶圓廠及1座先進封裝廠，帶來龐大產值，但因稅籍地在新竹，統籌資源全被分走，環境治理成本卻仍由台南承擔；再以河川整治為例，台北市僅有兩條河流，台南有曾文溪、八掌溪、鹽水溪等多條河流，卻難獲應有資源，明顯不公平。

黃偉哲強調，儘管台南所獲統籌分配稅及一般性補助款不如其他縣市，但仍願理性坐下討論，全盤檢視並修正財劃法。他呼籲，唯有縣市發展均衡，台灣整體才會更好，統籌分配稅應真正發揮調劑財政盈虛的功能，達到區域均衡發展目標。

市府表示，行政院認為財劃法修法結果，以及牽動中央對地方政府補助辦法的修正，最大受害的是台南市，單明年度（115）就年短少37億元補助款，但基於公平對待目前只能這樣。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法