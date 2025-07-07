丹娜絲颱風釀災情 南市開設14收容所安置百名災民

南市部分收容地區因停水停電無店家可供應便當，由社工協助發放便當。（南市社會局提供）

2025/07/07 16:51

〔記者蔡文居／台南報導〕丹娜絲颱風來襲，台南市社會局啟動應變機制，台南市共計開設14處緊急收容所，收容100災民。南市社會局表示，今天隨著白天雨勢間歇，陸續有民眾返家，另部分收容地區因停水停電無店家可供應便當，已經由社會局聯繫協力廠商提供，社工也投入協助發送便當。

台南市各區受到丹娜絲颱風肆虐，多處地區遭受強風暴雨影響，各區公所啟動緊急收容安置措施，其中，安南區、麻豆區、官田區、學甲區、東山區、七股區及新營區等開設避難收容處所。

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南市社會局長郭乃文表示，因各地陸續傳出停電災情，目前台南市共計開設14處緊急收容所，收容100名災民。隨著白天雨勢間歇，陸續有民眾返家。物資不足的受災地區，由社會局實物愛心銀行調用物資協助後壁區公所，並媒合太祖慈善會捐助物資支援七股區公所及北門區公所，務求讓災民都能獲得所需的食物及物資。

社會局提醒，本次風災造成住屋淹水或毀損達法定不堪居住程度的情形時，可向所轄區公所提出災害救助申請，並由區公所派員勘查給予住戶淹水救助或安遷救助金，以協助受影響市民渡過此次困境。

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