為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    台南農藝栽種與手作培植創意班學員結訓 義賣秀成果

    「農藝栽種與手作培植創意班」學員以義賣方式，展現學習成果，所得捐給台南市勞工局做工行善團幫助弱勢。（記者劉婉君攝）

    「農藝栽種與手作培植創意班」學員以義賣方式，展現學習成果，所得捐給台南市勞工局做工行善團幫助弱勢。（記者劉婉君攝）

    2024/12/31 17:03

    〔記者劉婉君／台南報導〕台南市19名「農藝栽種與手作培植創意班」的學員，於歲末完成450個小時的訓練課程，今（31）日以義賣方式，展現學習成果，並將所得捐給做工行善團，幫助弱勢修繕房屋。

    農藝栽種與手作培植創意班由勞工局委託伽碩企業開辦，為了提升學員的農園植物應用能力，以增加就業機會，於善化區租農地讓學員實地耕作，從土壤處理開始到種植技術、作物管理等。

    因應AI浪潮，課程也加入生成式AI，讓學員可以將植栽與AI技術結合，打造現代化農業行銷模式，如運用AI虛擬主播介紹小農商品、生成字幕製作影片等。

    相關課程於今天結訓，學員設攤舉辦義賣活動，展售自己的作品，包括擴香磚、永生花鑰匙圈、水苔球、空氣鳳梨、景觀盆栽、多內植物、植栽提籃等，吸引不少民眾選購。

    勞工局長王鑫基今天也到場參加結訓典禮，並代表台南市勞工志願服務協會，接受由伽碩執行長郭明洽代表捐贈的1萬8000元善款，將做為做工行善團改善弱勢族群生活的經費之用。

    63歲的學員周漢騰自小左手不便，原在餐飲業打零工，55歲退休，參加課程後首次接觸農藝，因表現出色，還未結訓就已獲得公家單位聘任，將負責園藝與清潔工作，他說，參加課程後學到很多，很開心還有機會可以重返職場。

    「農藝栽種與手作培植創意班」學員以義賣方式，展現學習成果，所得捐給台南市勞工局做工行善團幫助弱勢。（記者劉婉君攝）

    「農藝栽種與手作培植創意班」學員以義賣方式，展現學習成果，所得捐給台南市勞工局做工行善團幫助弱勢。（記者劉婉君攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    臺南市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播