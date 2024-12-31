台南農藝栽種與手作培植創意班學員結訓 義賣秀成果

「農藝栽種與手作培植創意班」學員以義賣方式，展現學習成果，所得捐給台南市勞工局做工行善團幫助弱勢。（記者劉婉君攝）

2024/12/31 17:03

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市19名「農藝栽種與手作培植創意班」的學員，於歲末完成450個小時的訓練課程，今（31）日以義賣方式，展現學習成果，並將所得捐給做工行善團，幫助弱勢修繕房屋。

農藝栽種與手作培植創意班由勞工局委託伽碩企業開辦，為了提升學員的農園植物應用能力，以增加就業機會，於善化區租農地讓學員實地耕作，從土壤處理開始到種植技術、作物管理等。

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因應AI浪潮，課程也加入生成式AI，讓學員可以將植栽與AI技術結合，打造現代化農業行銷模式，如運用AI虛擬主播介紹小農商品、生成字幕製作影片等。

相關課程於今天結訓，學員設攤舉辦義賣活動，展售自己的作品，包括擴香磚、永生花鑰匙圈、水苔球、空氣鳳梨、景觀盆栽、多內植物、植栽提籃等，吸引不少民眾選購。

勞工局長王鑫基今天也到場參加結訓典禮，並代表台南市勞工志願服務協會，接受由伽碩執行長郭明洽代表捐贈的1萬8000元善款，將做為做工行善團改善弱勢族群生活的經費之用。

63歲的學員周漢騰自小左手不便，原在餐飲業打零工，55歲退休，參加課程後首次接觸農藝，因表現出色，還未結訓就已獲得公家單位聘任，將負責園藝與清潔工作，他說，參加課程後學到很多，很開心還有機會可以重返職場。

「農藝栽種與手作培植創意班」學員以義賣方式，展現學習成果，所得捐給台南市勞工局做工行善團幫助弱勢。（記者劉婉君攝）

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