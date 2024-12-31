警犬出動 台南好young 跨年晚會維安全面啟動

台南跨年晚會會場防爆，警方出動警犬巡視場地。（記者洪瑞琴攝）

2024/12/31 12:08

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「2025台南好Young跨年晚會」倒數計時，今（31日）晚將迎來台南跨年史上「最隆重、最華麗」陣容，包括韓流巨星李俊昊等國內外精彩卡司。為確保活動安全，南市警察局4分局出動11名警力，與seven及buddy兩隻警犬在活動現場巡查全場，包括後台區及流廁等空間，仔細巡檢，並預計今日下午再徹底巡場，高規格全面啟動活動安全維護事宜。

李俊昊海外跨年獨家獻給台南，他已於昨日晚間11點左右抵台，現場約有5百名粉絲熱情守候接機只為一睹偶像李俊昊風采，看到偶像，粉絲們表示長達數小時的守候都值得，一點都不覺得累，將馬不停蹄來市府西側廣場跨年演唱會現場排隊欣賞李俊昊演出。李俊昊亦親切揮手致意，粉絲們尖叫聲不斷。

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亦是首度獨家獻給台南的新日式個性女子團體「@onefive」加緊練習中文發音，期待最好表演。金曲最佳重唱組合「動力火車」則將唱歌迷熟悉、傳唱度高的歌曲，直接把跨年晚會變身全台最大露天KTV，邀請歌迷一起來台南大聲歡唱，還有本土嘻哈天團玖壹壹將於跨後壓軸登場，嗨爆跨年夜。

今年適逢世界12強棒球賽，台灣隊勇奪世界冠軍，其中有許多統一獅的教練及選手，包括高志綱、林岳平、郭俊麟教練，以及潘傑楷、林安可等位台灣英雄，還有U12冠軍小英雄林暐諺， 將與大家一起倒數跨年，迎接新年。

市長黃偉哲表示，台南跨年卡司，沒有最好，只有更好，今晚登場的將是一場匯集金曲、金鐘、金馬等高知名度，高吸睛，高水準的演出。

台南跨年晚會今晚6點在永華市政中心西側廣場登演，表演陣容還包括孫盛希、艾怡良、曾沛慈、男團FEniX、AcQUA源少年、南韓出道的台灣女團GENBLUE幻藍小熊、婁峻碩、畢書盡、林美秀，康康、蔡黃汝（豆花妹）、REAL阿沁、紫月光、張羽靚，接力展開長達7小時馬拉松式的演出。

台南跨年晚會加強安全戒備，警方出動警犬巡視場地。（台南市府提供）

警犬巡視場地各角落，加強安全防範。（台南市府提供）

韓男神巨星李俊昊已於昨（30日）晚間11點左右抵台，粉絲熱情接機。（台南市府提供）

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