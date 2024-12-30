台南400宴林岳平、炎亞綸也來了！ 粉絲搶合照秒變明星見面會

知名藝人炎亞綸也成功搶票，參加「臺南400宴」，大快朵頤，粉絲們也排隊等合影，深受歡迎。（記者吳俊鋒攝）

2024/12/30 23:43

〔記者吳俊鋒／台南報導〕深受歡迎的「臺南400宴」活動週日圓滿落幕，除了市府觀光旅遊局邀請獻唱的荷蘭美聲歌手馬丁‧賀肯斯（Martin Hurkens）之外，知名藝人炎亞綸，以及世界棒球12強冠軍教練林岳平等也都搶票成功，與大家一起品嚐美味佳餚，民眾爭相合影，現場秒變明星見面會，粉絲們直呼：吃好料又拍偶像，真的賺到了。

還有粉絲甚至在現場向市長黃偉哲「敲碗」，希望跨年晚會能夠見到炎亞綸、林岳平等心目中的偶像，陪伴大家一起迎接2025。

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400宴活動在會展中心舉行，由有「辦桌界南霸天」之稱的汪義勇、深受歡迎的玄饌會館施家班餐飲施宗榮，以及福爾摩沙廚藝協會的現任理事長洪俊男與知名的郭育宏等，共同端出經典手路菜，開放預購時，3分鐘被搶光。

由於迴響熱烈，市府後來增加至488桌，一樣爆滿，當天中午正式上菜，但才10點鐘，會展中心外已是人潮湧至，等待進場，顯見活動受歡迎的程度。

馬丁擔任演唱嘉賓，美聲加美食，令人陶醉，而眼尖的民眾也發現，炎亞綸、林岳平也都各自與親友一起在場呷辦桌，開始騷動。

馬丁演唱告一段落，台下已擠滿粉絲，等著依序上去簽名、合影，親和力十足的他，來者不拒，現場大排長龍，猶如見面會。

而原本於A區呷辦桌的炎亞綸，也禮貌地到舞台前向馬丁、市長黃偉哲致意，回到座位前，大小歌迷央求下，他也開始在右側空間與粉絲合影，又見大排長龍。

至於坐在附近的林岳平，也被球迷簇擁，爭相簽名、合影，座位旁一樣大排長龍，會展中心瞬間有3場另類的見面會同步展開，畫面有趣。

大小朋友與各自的偶像合影，有的甚至連排3場，林岳平、炎亞綸、馬丁等都沒錯過，直說，吃美食，還有與明星照相，真的賺到了，不枉費當初辛苦搶票。

炎亞綸受訪時提到，從朋友口中得知400宴的活動訊息，決定合力搶票，共同來品嚐，尤其他之前常來台南，希望中午呷辦桌後，還可以順遊一些熱門景點。

炎亞綸說，雖然常來台南吃美食，但呷辦桌菜，尤其是400宴這麼大的規模，真的是「初體驗」，而一系列的佳餚中，他最期待的是米糕，但品嚐所有料理後，覺得每道都很棒。

知名藝人炎亞綸也成功搶票，參加「臺南400宴」，大快朵頤，粉絲們也排隊等合影，深受歡迎。（記者吳俊鋒攝）

世界棒球12強冠軍教練林岳平也參加「臺南400宴」，民眾爭相合影。（記者吳俊鋒攝）

「臺南400宴」邀請荷蘭美聲歌手馬丁‧賀肯斯（Martin Hurkens）獻唱，表演後，粉絲大排長龍，依序上台合影。（記者吳俊鋒攝）

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