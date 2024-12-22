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    台南年終最狂派對！奇美博物館「聖誕週末」擠爆 4天湧7萬人

    今年的奇美博物館「聖誕週末」活動一樣深受歡迎，4天湧逾7萬人，堪稱台南年終最狂派對。（奇美博物館提供）

    今年的奇美博物館「聖誕週末」活動一樣深受歡迎，4天湧逾7萬人，堪稱台南年終最狂派對。（奇美博物館提供）

    2024/12/22 22:58

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕深受歡迎的奇美博物館「聖誕週末」今晚落幕，儘管入冬後，夜間氣溫驟降，但民眾熱情不減，4天的活動，累計湧逾7萬人次，堪稱台南年終最狂派對。

    今年的聖誕週末以「奇美珍藏．華麗盛宴」為主題，靈感來自特展「畫師們：走進16、17世紀尼德蘭繪畫時代」，取其輝煌時期的「繁榮」意象，打造熱鬧的節慶氛圍。

    邁入第7年的奇美聖誕週末，本月中旬連續2個星期六、日登場，為期4天，一如以往，仍是人潮擠爆，尤其晚間的熱門時段，讓園區周邊車流陸續湧至，進場大排長龍。

    聖誕週末於本月14日揭幕時就已經造成轟動，而這星期的入園民眾更是明顯增加，直到今夜，累計造訪遊客一舉突破7萬人，再創佳績。

    館方分析，今年的聖誕週末，為契合華麗盛宴的主題，用心規劃、營造，在形塑熱鬧的節慶氛圍上相當成功，果然大受歡迎。

    而4天的聖誕週末，從大舞會、親子互動，到系列的音樂表演等，策劃了逾百場的精彩節目，歷來最多，用心地將歡樂氣氛散播給現場每個人，館方認為這也是人潮爆棚的原因之一。

    聖誕市集是活動焦點之一，上百家特色攤位齊聚，有8成特地推出奇美限定餐點，除了口味獨特之外，別的地方也吃不到，現場熱賣。

    市集內還有琳瑯滿目的耶誕飾品也深受大小朋友喜愛，居家佈置、收藏，應景一下，歡度佳節，買氣熱絡。

    今年的奇美博物館「聖誕週末」活動一樣深受歡迎，4天湧逾7萬人，堪稱台南年終最狂派對。（奇美博物館提供）

    今年的奇美博物館「聖誕週末」活動一樣深受歡迎，4天湧逾7萬人，堪稱台南年終最狂派對。（奇美博物館提供）

    今年的奇美「聖誕週末」，館方規劃的系列表演節目有上百場，成功吸客。（奇美博物館提供）

    今年的奇美「聖誕週末」，館方規劃的系列表演節目有上百場，成功吸客。（奇美博物館提供）

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