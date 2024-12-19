小姐，怎麼又是你！台南「雞婆」警2度阻詐保女百萬存款

南市一分局後甲派出所員警到銀行勸阻蕭姓婦人勿匯出存款，以免遭詐、有去無回。（圖：警方提供）

2024/12/19 12:27

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警局一分局後甲派出所於17日下午接獲轄內銀行來電指有客戶疑遭詐騙，警方到場確認是詐騙情況、成功勸退63歲蕭姓婦人匯款；隔天下午，蕭女再到同一家銀行欲匯款130萬元，機警行員察覺異常、立即通報警方，再次成功阻詐，保住蕭女百萬財產。

南市警一分局後甲所員警於17日到場向蕭女詢問匯款事由？蕭女說欲解除美金定存並匯款至國外銀行帳戶，以投資國外的直銷事業。警方告知這是常見詐騙手法，提醒蕭女小心求證，避免受騙。蕭女才驚覺可能遭遇詐騙，取消解除定存和匯款的念頭。

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然而，蕭女於18日下午2點許再次到同一家銀行，欲解除台幣定存並提領130萬元台幣，行員即察覺異常、通報警方到場。蕭女謊稱她與兒子要買進口汽車，須提領現金。員警發覺蕭女言辭矛盾，聯繫其兒子求證後，當場拆穿蕭女謊言。 蕭女的兒子表示，其母親疑似遭詐騙，請警方協助攔阻。員警關懷勸阻，得知蕭女是透過朋友認識1名住在國外的投資家，雙方以電子郵件方式聯繫，該投資家要求蕭女支付130萬元台幣以投資國外直銷事業，才想到銀行欲解除台幣定存轉匯至對方指定帳號。

南市警一分局呼籲，民眾遇有類似情況應更加謹慎，無論何時接收到要求匯款或解除定存的指示，都應三思而後行，並與家人或信賴的朋友多加商量，勿輕信陌生人。同時再次提醒，若有任何疑問或異常情況，可隨時撥打165反詐騙專線或110報警專線向警方諮詢，警方會隨時更新詐騙手法和宣導資訊，持續發揮阻詐效果，守護民眾財產安全。

63歲蕭姓婦人都以電子郵件與所謂的國外投資家聯繫投資事宜，被警方識破是詐騙伎倆。（圖：警方提供）

六十三歲蕭姓婦人都以電子郵件與所謂的國外投資家聯繫投資事宜，被警方識破是詐騙伎倆。（圖：警方提供）

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