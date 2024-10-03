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    山陀兒帶來驚人風浪 台版「鐵達尼號」船頭轉向了

    在山陀兒颱風來襲前，台南黃金海岸擱淺的蘇菲亞輪船頭略偏南的方向。（晁瑞光提供）

    在山陀兒颱風來襲前，台南黃金海岸擱淺的蘇菲亞輪船頭略偏南的方向。（晁瑞光提供）

    2024/10/03 17:19

    〔記者蔡文居／台南報導〕山陀兒颱風來襲，先前因凱米颱風擱淺在台南市黃金岸的貨輪─蘇菲亞號（阿諾輪），被強風加上大浪推動，已從略呈南北向轉為東西向，顯示海邊風浪之強大。

    台南社大環境小組研究員晁瑞光表示，他檢視颱風前後，水利署第六分署設置在台南黃金海岸的即時影像資料，發現擱淺的蘇菲亞號貨輪，在颱風來襲之前，原本船頭略偏朝南，結果山陀兒颱風帶來的風浪竟讓大船動了，船頭也略轉為朝東的方向。

    晁瑞光說，除了船頭轉向外，整個船身也被大浪往岸邊推進，這顯示海邊風浪之強，海水的水位也升高，才有辦法推得動這麼大噸位的貨輪。從影像中可以看出明顯的差異，而實際推動了多遠，得等颱風過後現勘才知結果。

    今年7月，凱米颱風來襲造成南部嚴重災情，多艘停泊台南、高雄茄萣外海貨輪，因不堪風浪衝擊擱淺岸邊，台南沿海有3艘貨輪分別擱淺在曾文溪口、鹿耳門溪口及黃金海岸附近。其中，擱淺在黃金海岸的蘇菲亞號貨輪因離市區最近，一度成為民眾打卡的熱門景點。

    山陀兒颱風來襲後，台南黃金海岸擱淺的蘇菲亞輪船頭轉為略偏東西向。（晁瑞光提供）

    山陀兒颱風來襲後，台南黃金海岸擱淺的蘇菲亞輪船頭轉為略偏東西向。（晁瑞光提供）

    擱淺在台南黃金海岸的蘇菲亞號貨輪因離市區最近，一度成為民眾打卡的熱門景點。（資料照）

    擱淺在台南黃金海岸的蘇菲亞號貨輪因離市區最近，一度成為民眾打卡的熱門景點。（資料照）

    擱淺在台南黃金海岸的蘇菲亞號貨輪因離市區最近，一度成為民眾打卡的熱門景點。（資料照）

    擱淺在台南黃金海岸的蘇菲亞號貨輪因離市區最近，一度成為民眾打卡的熱門景點。（資料照）

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