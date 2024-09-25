那些年老師說過的話！學生搞笑模仿 台南首播祝福教師節快樂

南市教育局今日發表「那些年，老師說過的話」影片。（記者洪瑞琴攝）

2024/09/25 17:01

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「課本收起來，準備考試」、「你做得很好了，但可以再更好」、「閉嘴！安靜一點」，為彰顯教師平日的無私奉獻，南市教育局製播「那些年，老師說過的話」影片，學生模仿老師樣子，十分搞笑，今（25）日首播分享會，祝福老師們教師節快樂。

老師在課堂上形形色色，學生模仿「冷面型」老師，「我講的話你們都沒有在聽」、「安靜閉嘴，不要吵」、「東西交了沒啊，還沒交的趕快交一交」，還有自稱「土城aka蛇蠍美人」別惹她。

「慈母型」或「哲學型」老師經典語錄， 「親愛的要我跟你一起寫嗎」、「你再繼續講，等一下就換你」、「輕輕閉上你的眼睛，想像頭頂上有一根線，在靜靜的牽引著你」、「就像你們跑馬拉松，一開始跑那麼快，到最後還不是被我超過了」、「先管好自己才能去管別人」、「給我一個抱抱」。

南市副市長葉澤山表示，睿智的、沉穩的、幽默的、各有千秋的老師，從人生啟蒙階段開始陪伴大家人生路上一起努力、一同茁壯，帶領學生勇往直前。

教育局長鄭新輝說，在每個人的青春記憶裡，老師讓學生時而歡喜、時而無語、時而莫名感動、時而直想吐槽。透過實地訪談校園中的學生，忠實呈現老師在各學習階段總陪伴學生繼續前進。

今天分享會開場由後壁區新東國小學生以逗趣的答喙鼓呈現學生心中老師像什麼，彰顯老師是獨有且重要的存在。

教育局表示，聽到這些經典語錄，腦中馬上浮現當年老師的動作及表情，語重心長的諄諄教誨，希望藉由系列影片，在這感恩時節，記得對老師說聲「教師節快樂」。

後壁區新東國小學生以逗趣的答喙鼓呈現學生心中老師像什麼。（記者洪瑞琴攝）

學生模仿老師說過的話，祝福老師們教師節快樂。 （擷自「那些年，老師說過的話」影片）

學生搞笑模仿老師上課的樣子。 （擷自「那些年，老師說過的話」影片）

幼童萌趣模仿老師愛的抱抱。 （擷自「那些年，老師說過的話」影片）

學生模仿老師的經典語錄，祝福老師們教師節快樂。 （擷自「那些年，老師說過的話」影片）

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